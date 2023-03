Grève du 7 mars : des écoles et crèches de Nîmes fermées

En cette journée de grève contre la réforme des retraites, plusieurs écoles et crèches de Nîmes seront fermées. Le détail.

Trois écoles de Nîmes seront totalement fermées ce 7 mars © Ville de Nevers / Flickr

Sixième acte de la mobilisation. Les huit syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU ont appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites ce mardi 7 mars. Après plusieurs semaines sans mobilisation nationale, ils exhortent les salariés à mettre « la France à l’arrêt ». À Nîmes, le mouvement de grève s’annonce très suivi. De fortes perturbations sont effectivement à prévoir, notamment dans les écoles.

Les perturbations dans les écoles de Nîmes

Seulement 18 établissements scolaires fonctionneront normalement. Dans le détail, trois seront totalement fermés faute d’enseignants : l’élémentaire Léo Rousson et les maternelles Pauline Kergomard et Charles Martel. Par ailleurs, les services périscolaires seront totalement suspendus dans quatre écoles : les élémentaires Armand Barbès et Charles Martel, la maternelle Danièle Casanova et la primaire André Galan. « Les familles concernées par des dysfonctionnements ont été averties en amont par sms comme à chaque fois », assure Véronique Gardeur-Bancel, adjointe déléguée à l’éducation.

La Ville de Nîmes va assurer dans 58 de ses 83 écoles un service minimum d’accueil. Ce dernier est mis en place dès lors que le taux de grévistes enseignants dépasse 25%. « Cet accueil des élèves, uniquement pour les enfants de parents sans solution de garde, se fera normalement, de 7h30 à 18h30 avec un périscolaire le matin et le soir, et un déjeuner en cantine. Sur le temps scolaire, si les cours ne sont pas assurés par l’enseignant, ce sont les Alaé (Accueil de loisirs associé à l’école, NDLR) qui prendront le relais et proposeront des animations.», détaille la Mairie.

Des crèches fermées à cause de la grève

Comme les écoles, les crèches de Nîmes seront impactées par la grève ce 7 mars. En effet, celle des Amelliers fermera toute la journée et celle des Grillons bénéficiera d’un accueil minimum. La crèche Delon Soubeyran devra fermer deux sections et n’assurera pas de service l’après-midi et la section des moyens fermera à Eugénie Cotton. Seule la crèche des Alisiers fonctionnera normalement.