Gard. L’obligation du port du masque en extérieur prolongée jusqu’au 6 octobre

Ce mercredi 15 septembre, la préfecture annonce la prolongation du port du masque obligatoire à l’extérieur jusqu’au 6 octobre dans le Gard.

L’obligation du port du masque dans les rues du département du Gard aurait dû prendre fin ce mercredi 15 septembre. Comme dans les Pyrénées-Orientales Elle est finalement prolongée jusqu’au 6 octobre. C’est la préfecture qui a pris cette décision “au regard des données qui soulignent la circulation virale Covid-19 présente sur le territoire et la part majoritaire du variant delta”. Un arrêté préfectoral, entrant en vigueur immédiatement, a été pris aujourd’hui.

Les exceptions au port du masque obligatoire

Celui-ci stipule ainsi que le port du masque reste donc obligatoire en extérieur pour toute personne de onze ans et plus circulant sur la voie publique ou dans un lieu ou établissement ouvert au public, qu’il soit soumis ou non au passe sanitaire. Deux exceptions sont précisées dans le communiqué de la préfecture. En effet, il ne sera pas obligatoire de porter le masque sur les plages du littoral gardois ainsi que sur les berges des zones de baignade.

A noter également que les cyclistes, les usagers de deux-roues motorisés ou encore les personnes pratiquant une activité physique ou sportive ne sont pas concernés par l’obligation.

(Source : communiqué de presse)