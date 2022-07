Économie : l’emploi résiste en Occitanie

En Occitanie, l’emploi a continué de progresser début 2022 mais à un rythme moins soutenu qu’en fin d’année dernière. En cause ? Un ralentissement de l’activité dans les secteurs de l’industrie et de la construction. Le marché est ainsi majoritairement porté par les services, comme le note l’Insee. Plus de détails.

Le secteur de l’information et de la communication est le plus dynamique du marché de l’emploi © pixabay – CC kalyanayahaluwo

9 900 emplois ont été créés au premier trimestre 2022 en Occitanie, soit une augmentation de 0.5% en trois mois. Ce qui porte à 2 147 700, le nombre de salariés dans la région. Mais ce dynamisme n’est pas aussi important qu’en fin d’année dernière, où l’emploi avait progressé de 0.9% au dernier trimestre 2021. D’autant qu’un tiers des postes qui ont été ouverts sont occupés par des alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ce constat, dressé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) Occitanie, résulte d’une hausse d’activité dans le secteur des services qui soutient le marché du travail, à l’inverse de ceux de la construction et de l’industrie qui ralentissent.

Seules les Hautes-Pyrénées perdent des emplois

Ce phénomène est observable dans l’ensemble des départements d’Occitanie. Cependant, certains territoires restent plus dynamiques que d’autres. Dans l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et le Gard, l’Insee note une hausse des créations d’emploi de plus de 0.5%. Cette augmentation est plus modérée dans l’Aude, le Tarn-et-Garonne et le Lot puisqu’elle est comprise entre 0.2 et 0.4%. En revanche, l’emploi diminue en Ariège, dans l’Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées de manière sensible. Dans ce dernier territoire, l’évolution négative de l’emploi salarié est la plus marquée : dans les Hautes-Pyrénées, l’emploi avait progressé de 1.8% au dernier trimestre 2021, avant de subir une chute de 0.2% en trois mois. Ce qui n’empêche aucun des 13 départements de la région, de maintenir un taux d’emploi supérieur au niveau d’avant-crise.

Le secteur des services tire l’emploi vers le haut

En Occitanie, le secteur des services marchands parvient même à dépasser son niveau d’avant-crise de 6.1%. C’est le plus dynamique du marché de l’emploi : en trois mois, 7 700 postes y ont été créés, soit une augmentation de 0.8%. Ces emplois ont principalement été générés par le secteur de l’information et la communication (3 000 emplois), ainsi que par celui des services aux particuliers (1 700 emplois). Ce sont même les seules activités où la hausse des emplois était plus importante début 2022 que fin 2021.

Les domaines du commerce, de l’hébergement-restauration et des services aux entreprises participent également à la vitalité du marché du travail en Occitanie, mais le rythme des créations d’emploi y est moins soutenu : le premier ayant créé 1 600 emplois, le second 1 100 et le dernier 900. Quant aux activités immobilière, de transport et d’entreposage, elles sont en net recul et perdent des effectifs.

L’emploi dans l’industrie se stabilise en Occitanie

Le secteur de l’industrie lui, « marque le pas au premier trimestre 2022 (+300 emplois), après une hausse plus importante au trimestre précédent (+0.4%) », note l’Insee. Cependant, ce moindre dynamisme ne l’empêche pas de retrouver une activité d’avant-crise. En Occitanie, c’est dans l’agroalimentaire que l’on retrouve le plus de créations d’emploi, même si elles sont moindres que fin 2021. Les effectifs augmentent aussi légèrement dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques (+0.2%), et se stabilisent dans les autres secteurs de l’industrie. Enfin, la fabrication de matériels de transport où de nombreux emplois avaient été détruits durant sept trimestres consécutifs ne perd plus d’effectifs.

Mais si les effectifs sont stabilités, l’activité du secteur subit un ralentissement. Une observation basée sur le volume de travail rémunéré. Dans le secteur, ces dernières ont diminué, d’une part à cause de la vague épidémique du variant Omicron de la Covid-19, d’autre part à cause des difficultés d’approvisionnement engendrées par la guerre en Ukraine. Un ralentissement de l’activité est également observé dans la construction pour les mêmes raisons. À peine, 300 emplois y ont été créés entre janvier et mars 2022.

Un taux de chômage fixe

Autant de données qui permettent au chômage de se stabiliser. En effet, celui-ci s’établit à 8.7% en Occitanie, sur les trois premiers mois de cette année, soit 0.1 point de moins que fin 2021. Pour comparaison, il de 7.3% à l’échelle nationale. Tous les départements de la région voient ainsi leur taux se maintenir, l’Aude et le Lot enregistrant même une légère baisse de 0.2 point. Mais cette stabilité régionale ne doit cependant pas masquer les fortes disparités territoriales, puisque l’Insee constate également que les Pyrénées-Orientales affichent le taux de chômage le plus élevé de France.