Près de 7000 créations d’emplois l’été dernier en Occitanie

L’été dernier, la région Occitanie a enregistré 6700 créations d’emplois de plus par rapport au trimestre précédent. Si l’emploi était en hausse, l’activité économique a ralenti. Elle est toutefois restée au-dessus de son niveau d’avant-crise.

L’industrie en Occitanie compte notamment 1500 créations d’emplois Crédit photo : licence Pixabay – CC metalurgiamontemar0

C’est une bonne nouvelle. L’emploi continue d’augmenter au troisième trimestre 2022 en Occitanie. D’après la dernière note de conjoncture de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), il y a ainsi 6700 salariés de plus par rapport au trimestre précédent. L’emploi progresse fortement en Haute-Garonne (+0,7%) et dans le Gard et l’Hérault (+0,4%). Mais il stagne dans les Hautes-Pyrénées et baisse dans six départements.

Cette croissance s’appuie principalement sur l’emploi privé. En effet, ce dernier gagne 7800 salariés par rapport au deuxième trimestre, tandis que l’emploi public en perd 1 100. Cette hausse au troisième trimestre permet à l’emploi de dépasser son niveau d’avant-crise en septembre et ce, dans tous les départements. Il enregistre effectivement 92 900 salariés de plus que fin 2019, grâce notamment au développement de l’apprentissage.

L’emploi en hausse dans presque tous les secteurs

L’emploi progresse dans les services marchands avec 5500 salariés en plus au troisième trimestre 2022. Une hausse portée par les services aux entreprises, le secteur de l’information et de la communication et les services aux ménages. L’emploi augmente aussi dans le commerce, les activités financières et d’assurance. Mais il se stabilise dans l’hébergement et la restauration. Dans les services non marchands, l’emploi diminue légèrement (-0,1%).

En revanche, il poursuit son augmentation dans l’industrie et gagne 1500 salariés supplémentaires. Il dépasse ainsi son niveau d’avant-crise de 1%. En Occitanie, l’emploi dans l’industrie est principalement soutenu par la fabrication des matériels de transport, d’équipements électriques, électroniques et informatiques et d’autres produits industriels. Enfin, l’emploi est en hausse au sein de la construction et recense 400 salariés de plus.

Un taux de chômage quasi stable en Occitanie

Le taux de chômage est quasi stable (-0,1%) en Occitanie au troisième trimestre 2022. Il s’élève ainsi à 8,7% de la population active. Selon les données de l’Insee, le taux de chômage a baissé de 0,7 point en un an et de 1 point par rapport à son niveau de fin 2019. Il est aussi stable au sein de la majorité des départements. Dans le détail, le taux de chômage augmente dans les Pyrénées-Orientales (+0,2 point) et diminue en Haute-Garonne (-0,2 point).

Autre bonne nouvelle, les créations d’entreprises repartent à la hausse au troisième trimestre (+4,8% par rapport au trimestre précédent). L’Institut national de la statistique et des études économiques en compte ainsi 24 900, dont 15 700 sous le statut de micro-entrepreneur. Les créations atteignent d’ailleurs des records dans les secteurs des entreprises de service qui représentent six créations sur dix, de la construction (+4%) et de l’industrie (+17%).

L’activité économique s’essouffle dans la région

De son côté, l’activité économique, mesurée par le nombre d’heures rémunérées par les employeurs, ralentit légèrement en Occitanie au troisième trimestre 2022. Elle reste toutefois au-dessus de son niveau d’avant-crise (+4,1 % par rapport au troisième trimestre 2019). Dans la région, l’activité baisse dans la construction (-1%). Mais elle demeure pour autant dynamique dans les services aux entreprises (+9%), comparé au troisième trimestre 2019.

Certains départements affichent une hausse plus importante que d’autres. L’activité économique est nettement supérieure à l’avant-crise dans l’Hérault (+7%), dans les Pyrénées-Orientales (+6%), le Gard, l’Aude et le Tarn-et-Garonne (+5%). Cette augmentation est moins importante en Haute-Garonne, en Ariège et dans le Tarn (+3%). Et dans l’Aveyron, le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Lot, l’activité économique est proche de son niveau d’avant-crise.