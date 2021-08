Sécheresse : risque de rupture en alimentation d’eau potable dans l’Aude, les mesures de restriction encore renforcées

Face à la sécheresse qui se généralise et au risque, de plus en plus probable, de rupture en alimentation d’eau potable, les mesures de restriction d’eau sont renforcées dans l’Aude.

Malgré la météo contrastée de ces derniers jours, la sécheresse s’accentue et se généralise dans l’Aude. En cause, l’absence de pluies significatives depuis le début du printemps qui font craindre le pire aux autorités.

La perspective d’une crise sévère

En effet, si les conditions météorologiques se maintiennent en l’état, l’hypothèse d’une crise sévère pourrait bien prendre de l’ampleur. Raison pour laquelle le préfet de l’Aude Thierry Bonnier, après avis du comité de gestion de l’eau, a décidé de mettre en place de nouvelles mesures renforcées de restriction de l’usage de l’eau étendue à l’ensemble du bassin versant de l’Aude.

Les nouvelles mesures de restriction d’usage d’eau

Ce passage au niveau d’alerte implique ainsi de nombreuses interdictions destinées à partager l’eau de façon solidaire.

Sont concernés :

-l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément

-l’arrosage des espaces sportifs, sauf une nuit par semaine

-l’arrosage des jardins potagers de 8 heures à 20 heures

-Le lavage des voitures hors des installations professionnelles et sauf obligation réglementaire

-le remplissage des piscines. Leur remise à niveau est autorisée entre 20 heures et 8 heures

-la vidange des plans d’eau de toute nature

-l’arrosage des cultures à partir de prélèvements dans les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement, le canal du Midi et ses annexes de 8 heures à 20 heures, soit une réduction de 50 %

Nouveau renforcement envisagé dans les prochains jours

La préfecture demande à tous les particuliers, professionnels et collectivités de se montrer exemplaire en respectant scrupuleusement ces mesures de restriction. Car l’enjeu est de taille. Les ressources en eau devraient en effet continuer à se raréfier et un nouveau renforcement des mesures est d’ores et déjà envisagé dès la semaine prochaine.

Risque de rupture en alimentation d’eau potable

Cette sécheresse exceptionnelle sur la majeure partie de l’Aude pourrait même entraîner des ruptures en alimentation en eau potable dans les semaines à venir. Un risque de plus en plus probable et face auquel les services gestionnaires doivent commencer à se préparer, indique le préfet.