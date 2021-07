Niveau d’alerte sécheresse dans l’Aude avec des restrictions 

L’accentuation très rapide et la généralisation de la sécheresse à l’ensemble du département font craindre à de très brève échéance une situation de crise sévère. Une situation aussi propice aux incendies.

Au vu de la situation météorologique, le Préfet a décidé de mettre en place de nouvelles mesures de restriction de l’usage de l’eau sur le fleuve de l’Aude. Des mesures qui concerne aussi le littoral audois, dans les Corbières et le Minervois. Néanmoins la probabilité d’avoir une crise sévère devient de plus en plus probable.

L’absence prolongée de pluies significatives depuis le début du printemps, associées aux température élevées de ces derniers jours se traduisent par l’accentuation rapide et sévère de la sécheresse dans le département. Seule la Montagne Noire est encore peu épargnée, mais la situation se tend également sur ce secteur.

En conséquence, le préfet de l’Aude a décidé de renforcer les mesures de restrictions en passant au niveau d’alerte l’ensemble du bassin versant de l’Aude. Exception faite de la Montagne Noire, et en maintenant les mesures déjà prises sur les autres secteurs.

Les mesures d’alerte consistent à interdir notamment :