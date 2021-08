Expo In Situ : un monolithe au cœur de l’abbaye de Lagrasse

Pour son édition 2021, l’exposition régionale In Situ a de nouveau investi la cour de l’abbaye médiévale de Lagrasse.

Au coeur de l’abbaye de Lagrasse, l’exposition In Situ 2021 se compose d’un monolithe vert “érigé au pied de l’arbre centenaire de la cour du palais abbatial”, sertie de perles de verre bleues et vertes.

L’Abbaye de Lagrasse collabore chaque année depuis six ans avec l’association Le Passe Muraille qui propose “des expositions d’oeuvres contemporaines valorisant le patrimoine historique et architectural du lieu”. En 2021, l’artiste plasticien Philippe Chitarrini investit la cour du logis abbatial avec “une oeuvre originale spécialement créée pour l’occasion”.

Le monolithe de l’abbaye de Lagrasse

L’œuvre de Philippe Chitarrini, d’après une scénographie d’Eric Michel, est une installation composée d’un “monolithe en acier laqué avec effet miroir qui n’est pas sans rappeler un phénomène encore inexpliqué : “l’apparition” de monolithes aux quatre coins de la planète depuis 6 mois et dont le premier, dans l’Utah, avait fait l’objet d’une large couverture médiatique”, expliquent les organisateurs de l’exposition.

“Au soleil, la surface du monolithe prend vie et s’ouvre au regard tel un fragment de constellation offrant un passage dans l’espace-temps. Le Monolithe et les perles de verre proposent un conte des temps futurs, un conte mystérieux qui invoque la magie des volumes sous la lumière et réenchante la vie”, explique Eric Michel.

Un art abstrait “épuré et radical”

“J’ai abandonné toute forme de représentation, si éloignée fut elle du modèle, pour me consacrer pleinement à un art abstrait épuré, radical, proche du minimalisme”, avance Philippe Chitarrini. “Une forme de figuration passive, par exemple, réapparaît par la simple utilisation de matières réfléchissantes, qui agissent comme des miroirs dans mes oeuvres. Mes surfaces brillantes et planes réintroduisent de manière inattendue des images de personnes ou de paysages en fonction du lieu dans lequel elles se trouvent, créant ainsi des tensions aléatoires”.

Pass sanitaire obligatoire

Confronter patrimoine séculaire et art contemporain : “un pari encore gagnant, plusieurs années après le lancement par l’association le Passe-Muraille d’In Situ, circuit d’expositions temporaires ayant pour écrin des sites classés de la région Occitanie, dont l’abbaye de Lagrasse”, selon les services du Conseil départemental de l’Aude.

L’exposition est visible dans le cadre de la visite de l’abbaye de Lagrasse, tous les jours de 10h à 19h, jusqu’au 7 novembre. Attention, le pass sanitaire est obligatoire y pour accéder. Plus d’infos au 04 68 43 15 99.

Source : communiqué de presse