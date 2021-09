Mobil’Aude : toutes les solutions de transports réunies sur une seule plateforme

À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, le département de l’Aude a lancé la plateforme Mobil’Aude. Un nouvel outil qui rassemble l’ensemble des services de transports disponibles pour faciliter les déplacements des habitants.

Le département de l’Aude a profité de la semaine européenne de la mobilité pour lancer, mardi 21 septembre dernier, un nouvel outil de déplacement intitulé Mobil’Aude. Il rassemble, en une seule plateforme, l’ensemble des transports disponibles pour les habitants du territoire : covoiturage, horaires de bus ou de trains. Son utilisation est également déclinée en application mobile.

« Pour résumer, c’est un outil concret de transition écologique, sociale et solidaire. Il nous paraissait important d’associer ces trois dimensions », a commenté l’élue déléguée aux mobilités Kattalin Fortuné. Développé depuis près d’un an et demi par la coopérative spécialisée Mobicoop, il entend résoudre les problématiques de déplacements auxquelles sont confrontés les Audoises et les Audois, « que cela soit pour le travail, les études, aller faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical ou au théâtre », a détaillé Tamara Rivel, vice-présidente en charge des routes.

Services de covoiturage

Contrairement aux autres sites de covoiturage existants, la plateforme Mobil’Aude est gratuite et sans commission. Elle permet d’adhérer à une communauté de “voyageurs” qui partagent un intérêt commun, tels que des « membres d’une même entreprise, d’un même club de sport, d’une même association culturelle, d’un même village… et qui ont des besoins de déplacement identiques ou réguliers », précise le Département.

Il est également possible de rechercher ou de proposer un trajet pour un événement précis, public ou privé. « Voyager à deux plutôt que seul, c’est déjà réduire de 50% les émissions de CO2. Quand on sait que 45% des trajets dans l’Aude sont réalisés en voiture individuelle, l’enjeu est considérable », a expliqué Tamara Rivel.

Les services peuvent être proposés gratuitement ou non, selon la volonté du conducteur. L’éventuel partage des frais peut être décidé entre les covoitureurs lors de la mise en relation. Le paiement peut se faire via la plateforme ou en main propre. Pour rechercher un trajet, il suffit de remplir l’adresse de départ, puis la destination.