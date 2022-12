Près de six millions d’habitants en Occitanie, 2e région la plus attractive

La population en Occitanie ne cesse d’augmenter, grâce à la migration. Le nombre de naissances ne compense pas celui de décès. La région compte près de six millions d’habitants.

La population municipale des communes d’Occitanie au 1er janvier 2020 et évolution annuelle moyenne 2014-2020. © Insee

L’Occitanie avait une population de 5 973 969 habitants au 1er janvier 2020, selon les données révélées par l’Insee jeudi 29 décembre. Il s’agit de la cinquième région la plus peuplée du pays, derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France.

De 2014 à 2020, la population d’Occitanie a augmenté en moyenne de 0,7% par an. Ce qui représente environ 40 500 nouveaux habitants chaque année. Cette hausse est moins forte que celle observée sur la période 2009-2014. Elle était alors de +0,9% par an.

La population de l’Occitanie augmente grâce à son attractivité

Comme c’est le cas dans le reste du pays, la croissance démographique ralentit en Occitanie à cause du recul de la fécondité et du vieillissement de la population. De 2014 à 2020, les naissances et les décès parviennent seulement à s’équilibrer. Le solde naturel est nul alors qu’il était encore positif sur la période précédente (2009-2014).

Le gain de population observé en Occitanie est donc la conséquence du solde migratoire positif, c’est-à-dire qu’il y a plus d’arrivées dans la région que de départs. D’ailleurs, l’Occitanie est la deuxième région la plus attractive de France, hors Mayotte, derrière la Corse et devant la Nouvelle-Aquitaine.

Forte augmentation en Haute-Garonne et dans l’Hérault, ralentissement dans le Gard

La population augmente toujours fortement en Haute-Garonne et dans l’Hérault (+1,2%). Dans le Gard, la population continue d’augmenter, mais plus lentement (+0,3%), selon l’Insee.

Dans les autres départements, l’excédent migratoire compense de moins en moins les soldes naturels négatifs ou nuls. La dynamique démographique ralentit dans le Tarn-et-Garonne et dans les Pyrénées-Orientales (+0,6 %). La population augmente plus faiblement dans l’Aude et le Tarn. L’Ariège maintient une progression modérée de sa population et les populations de l’Aveyron, du Gers, du Lot, de la Lozère et des Hautes-Pyrénées sont quasi stables.