Population. Très dynamique, Toulouse talonne Lyon

La Haute-Garonne compte désormais 1,4 million d’habitants, selon les données dévoilées par l’Insee. Très dynamique, Toulouse a une population de 498 000 personnes et talonne Lyon.

Toulouse compte 498 003 habitants. © Bryan Faham – Le JT

Au 1er janvier 2020, 1 415 757 personnes résidaient en Haute-Garonne, selon les données dévoilée par l’Insee jeudi 29 décembre. Ainsi, le département le plus peuplé d’Occitanie est le douzième de France, en nombre d’habitants. Il se hisse entre la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne.

En Haute-Garonne, la population croît rapidement entre 2014 et 2020, avec une croissance de + 1,2 % par an, soit 16 348 habitants. Cela est dû aux excédents naturel, c’est-à-dire qu’il y a davantage de naissances que de décès, et migratoire, ce qui correspond à plus d’arrivées que de départs. Ils sont respectivement de +0,5% et +0,7% par an.

« La démographie est particulièrement dynamique à l’ouest de Toulouse, jusqu’au Gers. Elle reste forte également entre Toulouse et Montauban, et dans le Sud toulousain le long des grands axes (A61, A64 et A66). La population est plus stable dans le sud-ouest du département, autour de Saint-Gaudens. Elle décline à Cazères et dans la vallée de Luchon », détaille l’Insee.

Toulouse prêt à dépasser Lyon en population

Toulouse compte 498 003 habitants. Ce qui en fait la quatrième ville de France derrière Paris, Marseille et Lyon. Cette dernière possède 522 228 habitants. En Haute-Garonne, loin derrière Toulouse, les plus grandes villes sont Colomiers (39 866 habitants), Tournefeuille (28 763) et Blagnac (26 101). Toutes font partie de son agglomération.

Cette dernière dépasse le million d’habitants et est la cinquième agglomération la plus peuplée de France, après Paris, Lyon, Marseille-Aix en Provence et Lille. L’agglomération de Toulouse gagne 12 929 habitants supplémentaires chaque année, soit 79 % de la progression du département. Elle cumule des soldes naturel et migratoire largement positifs, respectivement +0,7% et +0,6% par an.