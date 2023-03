Occitanie. Deux villes en lice pour accueillir Les grands buffets

Le restaurant Les grands buffets est toujours à la recherche d’un nouveau site pouvant l’accueillir en Occitanie. Durant l’été dernier, l’établissement a rendu public sa volonté de quitter Narbonne où il est installé depuis 1989. Depuis, plusieurs communes ont fait acte de candidature pour l’accueillir. Béziers et Carcassonne seraient toujours en lice. Une réponse est espérée d’ici à l’été prochain.

Photo d’illustration. Crédit photo : Licence Pixabay – CC RestaurantAnticaRoma

Un déménagement, ça se prépare. Et pour le plus grand restaurant de France, ce n’est pas une mince affaire. Le restaurant Les grands buffets est toujours à la recherche d’une nouvelle adresse pouvant l’accueillir en Occitanie.

Durant l’été dernier, l’établissement a rendu public sa volonté de quitter Narbonne où il est installé depuis 1989. Son fondateur, Louis Privat reproche à l’agglomération du Grand Narbonne et à son président Didier Mouly le manque d’entretien de l’ “Espace de liberté”, où se trouve le restaurant. Depuis, il est à la recherche d’une « ville plus accueillante et responsable ».

Le restaurant Les grands buffets se cherche une nouvelle adresse

Plusieurs communes d’Occitanie ont fait acte de candidature pour accueillir Les grands buffets. D’après le quotidien L’indépendant, seules deux villes seraient toujours en lice pour recevoir le restaurant Les grands buffets en Occitanie. Il s’agit de Béziers, dans l’Hérault, et Carcassonne, dans l’Aude. Une décision est espérée d’ici à l’été prochain.

Des villes comme Castelnaudary, Leucate, Lézignan, Montpellier, Perpignan et Sète souhaitaient héberger le restaurant, mais elles ont renoncé. La grosse contrainte de l’établissement est qu’il demande beaucoup d’espace.

Le plus grand restaurant de France

Les grands buffets est le plus grand restaurant de France avec mille couverts par jour. Il reçoit ainsi plus de 360 000 personnes par an. Des clients viennent de toute la France pour profiter du menu à volonté à 48 euros. L’établissement propose 50 desserts, 70 vins, et le plus grand plateau de fromages du monde avec 111 références. Ce dernier est inscrit dans le livre des records. Les grands buffets sont une locomotive économique pour la ville de Narbonne.