Grève à la SNCF : la circulation des trains “très perturbée” en Occitanie

Des fortes perturbations sur la circulation des trains en Occitanie sont prévues jeudi 10 novembre à cause d’un mouvement de grève à la SNCF.

Un train de la SNCF. © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Un nouveau mouvement de grève touche la SNCF en Occitanie à l’appel de la CGT pour l’augmentation des salaires. « Suite à un mouvement social national interprofessionnel, la circulation des liO Train sera très perturbée le jeudi 10 novembre 2022 », indique la compagnie ferroviaire.

En conséquence de ce mouvement de grève, la circulation des trains de la SNCF sera adaptée jeudi 10 novembre sur plusieurs axes :

– Rodez Brive

– Rodez Toulouse

– Toulouse Mazamet

– Aurillac Toulouse

– Pau Toulouse

– Latour-de-Carol Toulouse

– Béziers Clermont

– Port-Bou Avignon/Marseille

– Narbonne Toulouse

– Nîmes Alès La Bastide Marvejols Clermont-Ferrand

– Perpignan Villefranche

– Train Jaune

– Nîmes Le Grau du Roi

– Nimes Pont St Esprit

Des trajets assurés en TER ou en bus au départ et à destination de Toulouse

Sur la ligne entre Toulouse et Latour-de-Carol, seuls six trains et un car sont prévus dans chaque sens, mais uniquement entre la Ville rose et Auterive. Du côté de la ligne Toulouse-Narbonne, cinq voyages sont programmés dans chaque sens. Concernant la ligne Toulouse-Rodez, quatre départs sont prévus dans chaque sens, mais seulement entre la gare Matabiau et celle de Gaillac.

La situation est aussi compliquée sur la ligne Rodez-Brive, où tous les voyages seront assurés en bus. Huit trajets sont annoncés vers Rodez, et quatre en direction de Brive. Et entre Toulouse et Pau, seule la portion jusqu’à Boussens sera desservie. Neuf départs sont programmés.

Les prévisions de trafic de la SNCF en Occitanie pendant la grève du 10 novembre

Les prévisions de circulation des trains de la SNCF en Occitanie seront disponibles sur les différents canaux de communication de la compagnie ferroviaire :

– sur la page indo trafic du site internet liO SNCF : ter.sncf.com/occitanie

– par téléphone au 0 800 31 31 31 pour les déplacements en TER ou au 0 805 90 36 35 pour les grandes lignes

– sur l’application mobile de la SNCF

– sur le compte Twitter liO train SNCF Occitanie : @lio_train_sncf