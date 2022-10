Grève du 18 octobre. La SNCF assure un TER sur deux à Toulouse

D’importantes perturbations touchent le réseau régional de la SNCF à Toulouse et en Occitanie à l’occasion de la grève du 18 octobre. La moitié des TER est supprimée.

Une nouvelle journée de galère dans les transports. D’importantes perturbations touchent le réseau régional de la SNCF à Toulouse et en Occitanie à l’occasion de la grève interprofessionnelle du 18 octobre. La compagnie ferroviaire annonce un TER sur deux en moyenne.

Mais il y a des disparités d’une ligne à l’autre. Au moment de la publication de cet article, Le Journal Toulousain a constaté que plus aucun départ n’est programmé entre Toulouse et Auch (32) pour la journée du 18 octobre.

Quatre départs sont prévus de Toulouse vers Boussens (31), et trois dans le sens contraire. Cinq voyages sont programmés depuis Toulouse en direction de Montpellier (34), et quatre dans l’autre sens. Aussi, cinq trajets sont prévus entre Toulouse et Carcassonne (11) dans chaque sens.

En revanche, le trafic est quasiment normal entre Toulouse et Cahors (46). De la même façon, la circulation des trains est légèrement perturbée en ce qui concerne les TGV et les Ouigo. Et un Intercité sur deux est programmé entre Toulouse et Paris.

Les axes perturbés par la grève à la SNCF à Toulouse et en Occitanie

• Mazamet Toulouse

• Rodez Brive

• Rodez Toulouse

• Aurillac Toulouse

• Auch Toulouse

• Latour-de-Carol Toulouse

• Pau Toulouse

• Narbonne Toulouse

• Béziers Clermont Ferrand

• Carcassonne Limoux

• Portbou Narbonne Montpellier Avignon/Marseille

• Nîmes Alès La Bastide Marvejols Clermont Ferrand

• Nîmes Avignon Pont St-Esprit

• Perpignan Villefranche Vernet les Bains

• Train Jaune

Informations pratiques : le détail des perturbations est disponible le site internet liO SNCF ter.sncf.com/occitanie