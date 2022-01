Toulouse. La métropole lance un site local d’offres d’emploi

Toulouse Métropole propose désormais un site internet d’offres d’emploi sur son territoire. Il répertorie déjà quelque 6 000 opportunités.

Une option de plus pour la recherche d’opportunité. Toulouse Métropole annonce ce jeudi 27 janvier le lancement de son site d’offres d’emploi. Il a pour ambition d’ “aider à trouver un emploi au plus près de chez soi ou recruter un collaborateur sur l’agglomération toulousaine”, explique la collectivité dans un communiqué. Plus de 6 000 propositions sont répertoriées sur ce site gratuit, autant pour les entreprises que pour les candidats.

“Pour les personnes en recherche, il suffit de publier son CV ou d’en créer un directement sur la plateforme. Le CV est automatiquement analysé. Un algorithme avancé permet de proposer au candidat les offres qui correspondent le mieux à ses attentes et à ses compétences”, explique Toulouse Métropole dans un communiqué. ”Les personnes en recherche d’emploi peuvent également géolocaliser les offres et créer leur profil en fonction du poste recherché, du type de contrat et de la localisation souhaitée.”

La possibilité de mettre en avant les emplois en tension à Toulouse

“Pour les entreprises de l’agglomération cherchant à recruter, le site permet d’accéder aux candidatures locales répondant à leurs besoins et de poster des offres d’emploi et de contacter directement les candidats depuis la plateforme”, selon la collectivité. Le site permet également “de valoriser les métiers, notamment les métiers dits « en tension » à l’aide de vidéos (reportages, interview, témoignages…)”.

Le site est véritablement porté par Toulouse Métropole. Il se pose donc aussi en “vitrine du dynamisme économique la métropole”. Ainsi, le site propose “des informations et un annuaire des événements dédiés à l’emploi dans la Métropole” et “permet la promotion des métiers qui font la richesse du territoire.”

A son lancement, le site propose en vidéo un “zoom sur les métiers de l’hôtellerie et de la restauration”, un “focus sur les métiers de la collectivité”, et invite à “rejoindre la SNCF, “un secteur qui recrute”.

Informations pratiques : le site internet emploi.toulouse-metropole.fr