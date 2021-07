Montpellier : une permanence alimentaire pour aider les étudiants précaires

Toute l’année, l’épicerie solidaire de l’Université Paul-Valéry à Montpellier distribue des repas aux étudiants précaires. Fermée pendant l’été, une permanence alimentaire prendra le relais fin juillet.

Animée par le Secours populaire et l’association étudiante Especiariá, l’épicerie solidaire de l’Université Paul-Valéry de Montpellier vient en aide aux étudiants les plus précaires tout au long de l’année scolaire. Comme tous les ans, l’épicerie ferme provisoirement ses portes à l’arrivée de l’été. Une fermeture qui se fait légèrement plus tardive que le autres années. “Habituellement, nous fermons à la mi-mai, mais cette année nous voulions rester ouvert un peu plus longtemps”, confie Charles Henry, bénévole au secours Populaire.

“Depuis la crise du Covid, c’est très compliqué pour les jeunes, les étudiants en particulier. Ils ont loupé des cours et certains n’ont pas eu de petits boulots”, détaille t-il. L’épicerie solidaire de l’Université Paul-Valéry est exceptionnellement ouverte aux étudiants du mercredi 21 au vendredi 23 juillet. Elle ferme ensuite ses portes jusqu’au mercredi 29 septembre.

Une permanence pour prendre le relais

Après la fermeture de l’épicerie le vendredi 23 juillet, une permanence alimentaire du secours populaire prendra le relais. Elle aidera les étudiants dans le besoin les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 13h. Pour y accéder, il faudra se munir de la carte jaune du Secours Populaire et se rendre au 93 avenue de l’Industrie à Montpellier (derrière le magasin Lidl), Tram ligne 4, arrêt “Restanque”. La permanence sera fermée du 7 au 22 août 2021.