Circulation. Samedi 31 juillet, journée classée Noir par Bison Futé

Demain, samedi 31 juillet, aura lieu le traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens, entraînant des conditions de circulation difficiles.

Bison Futé alerte que “le samedi 31 juillet sera la journée classée Noir”, correspondant au traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens. Dans le sens des départs, la circulation sera “extrêmement difficile” sur la grande majorité des axes routiers et dans le sens des retours, la circulation sera très difficile “plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranée”.

Difficultés de circulation

À noter que durant toute la période du vendredi 30 juillet au lundi 2 août 2021 , dans le sens des départs, “des difficultés de circulation sont attendues, notamment

sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9, dans le Sud-Est et sur l’Arc méditerranéen, sur l’A20, A61, A62 et A63 dans le Sud-Ouest”.

Dans le sens des retours, la circulation “sera dense et bien souvent difficile dans le Sud-Ouest sur les autoroutes A61 et A62”.

Conseils de circulation dans le sens des départs

Il est donc “fortement déconseillé de rouler dans la nuit de vendredi au samedi, et durant toute la journée du samedi. Mieux vaudra attendre dimanche 1er août pour partir, tout en s’attendant à y rencontrer encore des bouchons”, précisent les services de Bison Futé.

Dans le sens des départs, vendredi 30 juillet, évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 19h. Samedi 31 juillet, quittez les grandes métropoles avant 8h, évitez l’autoroute A9 entre Orange et Perpignan via Narbonne de 8h à 16h, l’A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 9h à 15h, l’A62 entre Agen et Toulouse, de 9h à 16h, l’A61 entre Toulouse et Narbonne, de 8h à 16h. Pour le dimanche 1er août, quittez les grandes métropoles avant 9h, évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9h à 19h, l’A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 11h à 20h, l’A61 entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h. Enfin, le lundi 2 août, évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 8h à 18h et l’A61 entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 13h.

Conseils de circulation dans le sens des retours

Vendredi 30 juillet, évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 20h, l’A62 entre Toulouse et Agen, de 14h à 20h. Le samedi 31 juillet, évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 9h à 16h, l’A61 entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 13h, l’A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 9h à 17h. Enfin, le dimanche 1er août, évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 19h.

Pour plus d’infos, consultez les prévisions de Bison Futé pour la période du vendredi 30 juillet au lundi 2 août 2021, ou rendez-vous sur le site pour connaître l’état du trafic en temps réel.

Source : communiqué de presse