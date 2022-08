Tarn. Une visite du souterrain médiéval du Castela

Depuis le 14 août et jusqu’au 4 septembre 2022, une visite du souterrain médiéval du Castela est organisée dans le Tarn à Saint-Sulpice, non loin de Toulouse.

Les ruines de Castela sont inscrites au titre des monuments historiques de la France. Crédit photo : Didier Descouens / CC BY-SA 4.0.

Avis aux amateurs de la période médiévale ou simplement de balades. Du dimanche 14 août au 4 septembre 2022, une visite historique est à nouveau possible dans le Tarn, à 30 minutes en voiture de Toulouse. Il s’agit du souterrain du Castela, un château-fort en ruines édifié au XIIIe siècle à Saint-Sulpice-la-Pointe, en pays de Cocagne. Il est inscrit parmi les monuments historiques de France.

« Lorsque vous plongerez sous terre, vous revivrez les temps lointains de la vie médiévale dans le souterrain du Castela. Une expérience unique, une visite pleine de mystères et d’histoires ! Il demeure l’un des plus beaux témoignages de la période médiévale dans le Tarn. » explique l’Office de Tourisme de la ville.

Une série de galeries et de salles creusées au pic de fer

Le souterrain du Castela mesure 142 mètres de long. La visite de ce monument du Tarn passe par une séries de galeries et de salles creusées au pic de fer. Il est aménagé dans l’ancienne motte castrale, l’ancêtre du château-fort à l’époque féodale.

« La régularité des parois et des voûtes, qui crée une ambiance si particulière, ainsi que les ingénieux aménagements de vie et de défense laissent toujours le visiteur admiratif. Dans ce lieu unique règne encore beaucoup de mystères et de grandes histoires ! On raconte qu’une noble dame y aurait forgé un trésor au 15ème siècle, la fameuse faussaire de Saint-Sulpice ! » indiquent les organisateurs de la visite.

La réservation est obligatoire car, en été, cette visite est souvent complète un ou deux jours à l’avance.