Visites guidées, via ferrata, balades contées… Que faire pendant les vacances d’été dans le Tarn ?

Durant tout l’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties en Occitanie. Aujourd’hui, faites le plein d’idées de sorties pour les vacances d’été dans le Tarn : balade au clair de lune à la découverte des légendes du Sidobre, escapade sur la presqu’île d’Ambialet, retour au temps des châteaux forts avec les visites guidées théâtralisées à la forteresse de Penne et via ferrata au-dessus des cascades pour faire le plein de sensations.

Une balade nocturne dans le massif du Sidobre

C’est un site géologique d’exception. Situé à quelques kilomètres de Castres, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, le massif du Sidobre impressionne à bien des égards. Il est en effet le plus grand plateau granitique d’Europe, mais il compte surtout d’énormes rocs aux formes étranges ou en équilibre dans ses forêts. Ces blocs de granit mystérieux ont fait du Sidobre une véritable terre de légendes. Selon celles-ci, des dieux auraient jeté toutes ces pierres un soir de colère… Les histoires fantastiques de diable, de sorciers et de mauvais sorts ne manquent pas dans le secteur.

La guide Bérengère vous les contera lors d’une balade au clair de lune. C’est en effet à la tombée de la nuit que la magie des lieux s’intensifie. Les pierres semblent d’ailleurs prendre vie à la lumière des lampes torches, comme celle du Roc de l’Oie. «La bête, rentrée trop tard dans son troupeau, a été pétrifiée par les premiers rayons du soleil», raconte ainsi Bérengère. Lors de cette balade nocturne en pleine nature, la guide vous en apprendra également plus sur l’histoire géologique du Sidobre. De quoi devenir incollable sur le massif.

Infos pratiques : tous les jeudis de juillet et août, rendez-vous au parking de Crémaussel à 21h, réservation obligatoire par SMS au 06 72 96 84 44.

Escapade entre nature et patrimoine à Ambialet

À l’Est d’Albi se trouve la presqu’île d’Ambialet. Unique en Europe, ce site vaut assurément le détour. Enlacée par un méandre du Tarn long de 3 kilomètres, l’impressionnante presqu’île rocailleuse offre en effet un panorama spectaculaire sur les plateaux de l’albigeois et les collines du Ségala. Le village est également une jolie surprise pour les férus de patrimoine. Ambialet abrite entre autres un ancien prieuré et quatre églises.

Pour découvrir la presqu’île, vous pouvez assister à la visite guidée “Ambialet, cité de roc et d’eau” ou enfiler vos chaussures de marche et partir en randonnée. Si vous empruntez le sentier du patrimoine “L’Ambialade”, vous pourrez notamment passer devant l’église Saint-Gilles qui propose des expositions tout au long de l’été, le barrage de la centrale hydroélectrique EDF, des habitats semi-troglodytes, le Prieuré et le point de vue qu’offre le site, et la chapelle Notre-Dame-de-l’Auder.

Après cette belle promenade, plusieurs activités nature vous attendent. Canoës, kayaks et paddles sont en effet disponibles à la location. La base nautique d’Ambialet propose une descente en demi-journée de 9 kilomètres et une autre, à la journée, de 13 kilomètres. Vous pourrez ainsi admirer la presqu’île d’un autre point de vue. Une fois la nuit tombée, vous pourrez revenir au village pour assister à un spectacle dont vous êtes aux commandes grâce à une borne interactive située près de la mairie. Vous pourrez en effet illuminer certains monuments d’Ambialet et écouter des récits les concernant.

Infos pratiques : plus d’informations sur le site du village d’Ambialet et de l’office de tourisme de la vallée du Tarn.

Visites guidées théâtralisées à la forteresse de Penne

Qui n’a jamais rêvé de voyager dans le passé ? Vous en aurez l’occasion cet été en vous rendant à la forteresse de Penne. Ce site majeur des Gorges de l’Aveyron organise effectivement des visites guidées théâtralisées tous les dimanches. Et il promet une véritable immersion dans le monde médiéval des forteresses. Petits et grands pourront ainsi découvrir le site, son histoire, son architecture, mais aussi les restaurations entreprises pour le sauvegarder de manière ludique.

Vous pourrez d’ailleurs vivre en direct la restauration de ce chef-d’œuvre de l’architecture militaire. Un chantier médiéval vivant a en effet pris place au sein du château pour une durée de six semaines. Des tailleurs de pierre et des maçons en tenues d’époque vont ainsi s’affairer jusqu’à la mi-août. Vous pourrez les rencontrer et observer leur travail. En plus de vous montrer le fonctionnement d’un chantier au Moyen-Age, ces travaux visent à restaurer des parties de la forteresse avec des techniques et des méthodes ancestrales de construction. Ils ont démarré en 2007.

Infos pratiques : tous les dimanches jusqu’au 21 août à 15h et 17h, visite incluse dans le prix de l’entrée du château, sans réservation.

Un parcours de via ferrata au-dessus des cascades

Avis aux amateurs d’activités en pleine nature. Laurence Combes de Audescapades vous propose la sortie idéale, non loin de Durfort. Il s’agit de la via ferrata de Malamort, dans les gorges du Sor. Au programme : un parcours riche en sensations près des cascades. Ponts tibétains et suspendus, échelles, tyroliennes… L’itinéraire est câblé et sécurisé mais n’en reste pas moins sportif. Vous pouvez toutefois choisir vos variantes en fonction de la difficulté souhaitée tout au long du parcours. Il a effectivement été pensé pour tous les âges et tous les niveaux.

Outre les sensations fortes, cette via ferrata permet d’admirer le paysage environnant. Elle offre notamment une vue imprenable, en haut de la grande cascade. Après deux heures passées à évoluer sur les parois de la via ferrata de Malamort, c’est le retour à terre. Mais avant cela, une grande tyrolienne vous attend pour terminer en beauté ce parcours.

Infos pratiques : prévoir une tenue adaptée, l’équipement nécessaire à l’activité est fourni,

réservation obligatoire au moins trois jours avant au 06 03 50 00 85, rendez-vous place du village de Durfort.