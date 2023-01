Toulouse. Une fiction pour dénoncer le manque de moyens de la justice

Pour dénoncer le manque de moyens matériels et humains au Tribunal Judiciaire de Toulouse, le barreau organise un procès fictif.

Pour dénoncer le manque de moyens matériels et humains au Tribunal Judiciaire de Toulouse, le barreau organise un procès fictif. Photo d’illustration. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

Silence dans la salle, ça commence. Afin de dénoncer le manque de moyens matériels et humains au Tribunal Judiciaire de Toulouse, les avocats du barreau organisent un procès fictif titré "Tentative de meurtre de la justice le mercredi 8 février à 19 heures.

Cette action est mise en place dans la continuité de la motion adoptée le 17 janvier dernier par le Barreau de Toulouse réuni en assemblée générale. Ils s’inquiètent de la situation dégradée dans laquelle la justice est aujourd’hui rendue dans la Ville rose et exigent plus de moyens humains et matériels pour le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Alerter sur le fonctionnement dégradé de la justice à Toulouse

« Des témoins viendront à la barre présenter, de façon concrète, les conséquences de cette situation sur l’activité du Tribunal et pour les justiciables : reports des audiences, priorisation de certains contentieux, renouvellement de mesures sans audience, délais déraisonnables pour saisir le Juge aux affaires familiales… », raconte le Barreau de Toulouse.

Avec l’organisation de ce procès fictif, il souhaite « alerter les pouvoirs publics sur le fonctionnement dégradé du Tribunal Judiciaire de Toulouse et sur l’urgence à le doter en magistrats, greffiers et personnels de greffe, en nombre suffisant ». Le barreau veut pouvoir faire face à la croissance exponentielle du nombre d’habitants de la région toulousaine, mais également pour permettre le remplacement des magistrats, greffiers, personnels de greffe absents.

Le procès sera aussi retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse : @BarreauToulouse.

Informations pratiques : le procès “Tentative de meurtre de la justice”, mercredi 8 février à 19 heures, dans la salle Tolosa de l’ICT au 29 rue de la Fonderie à Toulouse (métro Carmes) ; ouvert au public et gratuit.