Toulouse. Une élue quitte l’opposition pour rejoindre la majorité

L’élue municipale et métropolitaine Julienne Mukabucyana quitte l’opposition et rejoint les groupes de la majorité conduite par Jean-Luc Moudenc (LR), Aimer Toulouse et Métropole d’avenir.

L’élue municipale et métropolitaine de Toulouse Julienne Mukabucyana. © Mairie de Toulouse

Du renfort pour la majorité. L’élue municipale et métropolitaine Julienne Mukabucyana quitte l’opposition pour rejoindre les groupes de la majorité, annonce la Mairie de Toulouse jeudi 27 octobre. Elle fait désormais partie du groupe Aimer Toulouse au conseil municipal, et du groupe Métropole d’avenir au conseil métropolitain. Elle veut ainsi « retrouver une dynamique et une capacité d’initiatives. »

« Je ne me retrouvais plus dans une opposition municipale stérile et sans proposition. »

« Je souhaitais me rendre utile aux habitants de ma ville. Je voulais dépasser les clivages et revenir dans une action opérationnelle, et non idéologique », déclare Julienne Mukabucyana dans un communiqué du groupe Aimer Toulouse. « Mon quotidien est fait d’engagements et d’actions, je ne me retrouvais plus dans une opposition municipale stérile et sans proposition. »

« Je suis heureux de la décision de Julienne Mukabucyana et de pouvoir travailler plus étroitement avec elle sur des sujets majeurs. (…) L’arrivée de Julienne dans notre municipalité renforce la place de la société civile et la diversité des sensibilités au sein de l’équipe municipale, à l’image des Toulousaines et des Toulousains », note Jean-Luc Moudenc (LR), maire de Toulouse et président de Toulouse métropole.

Julienne Mukabucyana, sans groupe au conseil municipal de Toulouse

Au niveau municipal, Julienne Mukabucyana faisait partie du groupe Archipel Citoyen. Mais les membres de ce dernier ont décidé de se séparer en novembre 2021, et elle se trouve inscrite dans aucun groupe depuis. Avec Aimer Toulouse, l’élue « se verra confier les délégations municipales suivantes : organisation locale des solidarités lors de crises humanitaires internationales, en lien avec M. Jean-Claude Dardelet, et aides sociales en matière d’hygiène personnelle, en lien avec M. Daniel Rougé », indique la Mairie de Toulouse.

Sur le plan métropolitain, Julienne Mukabucyana a notamment fait partie du groupe Métropole écologiste et citoyenne pour des territoires solidaires. Elle l’a quitté en septembre 2021 pour créer Toulouse métropole en commun avec Albert Sanchez, Ana Faure et Patrick Jimena.