Un nouveau groupe écologiste et social au sein de Toulouse Métropole

Les conseillers métropolitains Albert Sanchez, Ana Faure, Julienne Mukabucyana et Patrick Jimena se sont réunis pour fonder un nouveau groupe politique baptisé Toulouse Métropole en commun.

« Aujourd’hui, notre position ne nous permet plus de défendre comme il se doit l’intérêt des métropolitains », expliquent dans un communiqué de presse Albert Sanchez, Ana Faure, Julienne Mukabucyana, et Patrick Jimena. Les trois premiers quittent le groupe Métropole écologiste et citoyenne pour des territoires solidaires, le quatrième étant un écologiste indépendant columérin au sein de l’assemblée de la collectivité. Ensemble, ils fondent un nouveau groupe politique baptisé Toulouse Métropole en commun. « Cette décision intervient après des semaines de réflexions personnelles et collectives sur la vision politique que nous souhaitons défendre au sein du Conseil métropolitain et pour plus de cohérence et d’efficacité dans nos actions sur le terrain », précisent-ils.

Écologie et bien être social

Leur groupe portera des valeurs environnementales et sociales. Ils comptent défendre la transition écologique, le dynamisme économique, la protection des plus démunis, la coopération entre les 37 communes de la Métropole et l’accès à l’information pour tous les habitants. Leur devise : « Liberté de pensée, intelligence collective et propositions concrètes à partager ». Albert Sanchez, Ana Faure, Julienne Mukabucyana et Patrick Jimena concluent en lançant un appel : « Nous invitons tous les conseillers métropolitains humanistes, de bonne volonté et soucieux de mener une politique constructive à nous rejoindre ».

Source : communiqué de presse