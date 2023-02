Toulouse. Le Ballet du Capitole se sépare de son directeur de la danse

Kader Belarbi, directeur de la danse au Ballet du Capitole depuis dix ans, est évincé de son poste par Toulouse Métropole après une enquête interne.

Kader Belarbi, directeur de la danse au Ballet du Capitole à Toulouse depuis dix ans, est évincé de son poste après une enquête interne. Photo d’illustration. © Christophe Carrasco

La nouvelle a été annoncée par l’intéressé lui-même samedi 11 février. Le directeur de la danse au Ballet du Capitole à Toulouse, Kader Belarbi, s’est fait licencier. Toulouse Métropole, qui a la tutelle du Théâtre du Capitole dont fait partie de ballet, a décidé de mettre un terme à ses missions après dix ans de service.

Une enquête interne sur le directeur de la danse

« Une enquête administrative interne menée au sein du ballet du Capitole a en effet, après avis unanime de la commission consultative paritaire, conduit l’établissement à mettre un terme aux missions de monsieur Kader Belarbi en tant que directeur de la danse », explique la collectivité dans une note transmise au Journal Toulousain.

Le danseur de 60 ans dénonce dans un communiqué un licenciement « aussi brutal que vexatoire ». Il estime être « victime d’un règlement de comptes grossier dicté par une réelle intention de nuire ». Il évoque une plainte déposée par un danseur qui ne fait plus partie du ballet. Les langues se sont ensuite déliées sur les méthodes de gestion du chorégraphe. Mais les faits qui lui sont reprochés ne sont pas précisés par la Métropole.

Les projets du Ballet du Capitole de Toulouse sont maintenus

« L’Opéra national du Capitole est profondément attaché aux artistes du Ballet du Capitole et entend poursuivre l’ambition artistique de cette compagnie reconnue au niveau national et international. Les projets de tournée et la programmation sont maintenus tels que programmés », précise Toulouse Métropole. En revanche, pour l’heure, la désignation du successeur du directeur de la danse du Ballet du Capitole n’est pas encore posée.