Le recensement (re)démarre à Toulouse

C’est reparti pour le recensement à Toulouse, qui a lieu chaque année sur les communes de 10 000 habitants ou plus.

Le Capitole à Toulouse. Crédit photo : B.F. / Le JT

Certaines personnes auront la surprise de voir un agent directement débarquer à leur domicile. Le recensement 2023 vient de démarrer, et va s’achever le 25 février. Il concerne toutes les communes de 10000 habitants ou plus. La collecte se déroule chaque année auprès d’un échantillon de 8% de sa population, dispersé sur l’ensemble du territoire. Ces opérations sont effectuées sur la base d’un partenariat Insee – Mairie de Toulouse.

Des agents identifiables à votre domicile

Un tirage au sort d’adresses sur le territoire communal est effectué par l’Insee à partir d’une base de données regroupant l’ensemble des adresses du territoire. Les agents recenseurs, sont recrutés par la mairie et identifiables à l’aide d’une carte officielle tricolore sur laquelle figure la photo de l’agent. Ils réalisent les enquêtes auprès de tous les logements et bâtiments associés à ces adresses. A Toulouse, l’échantillon représente environ 3 500 adresses.

Les agents agissent en deux étapes. En ce moment, et ce jusqu’au 25 février, ils se rendent chez les habitants concernés pour remettre une notice explicative sur laquelle sont mentionnés un code d’accès et un mot de passe pour les personnes souhaitant se faire recenser en ligne ou laisser différents documents pour les personnes souhaitant remplir sur papier les questionnaires : une feuille de renseignements sur les caractéristiques du logement et un bulletin individuel pour chaque personne y vivant habituellement. Ils prennent également rendez-vous pour venir récupérer les documents remplis.