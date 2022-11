Recensement à Toulouse : la mairie recrute des agents et délégués recenseurs

Dans le cadre de la prochaine campagne de recensement à Toulouse, la mairie recrute des agents et également des délégués recenseurs. Les opérations de collecte auront lieu début 2023.

La mairie de Toulouse est à la recherche d’agents et délégués recenseurs pour assurer le recensement © Gala Jacquin

La prochaine campagne de recensement de la population, organisée par la Ville de Toulouse en faveur de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), aura lieu en janvier et février 2023. Comme chaque année, 8% des foyers de la commune seront concernés. Cela représente environ 25 000 logements dans la Ville rose.

Pour mener à bien les opérations de la collecte du recensement, la mairie de Toulouse va recruter plusieurs agents recenseurs parmi son personnel titulaire et contractuel.

Les missions des agents recenseurs à Toulouse

Ces agents recenseurs auront pour mission de « déposer les documents auprès des ménages et de collecter les formulaires s’ils ne sont pas remplis sur Internet ». Ils devront effectuer ces tâches en dehors de leurs heures de travail.

« Les agents recenseurs, municipaux ou métropolitains, titulaires ou contractuels, à temps complet ou non complet et prioritairement de catégorie C, pourront candidater en interne », précise la mairie. Une fois sélectionnés, ils bénéficieront d’une formation dispensée par l’Insee et la commune.

La rémunération des agents lors du recensement

La rémunération perçue au titre de ces opérations de collecte sera calculée en fonction du nombre de personnes et de logements recensés « assortie d’un coefficient de majoration allant de 1 à 1,3, appliqué selon la dispersion des adresses à enquêter par les agents ».

Ceux « qui auront recueilli plus de 75 % des feuillets en Quartier Prioritaire de la Ville se verront attribuer une indemnité fixée à 70 € bruts », annonce la mairie. Les agents percevront aussi « une indemnité fixée par le délégué recenseur en fonction de la qualité du service rendu, dont le montant pourra varier entre 0 et 600 € bruts ».

La mairie de Toulouse recrute aussi des délégués

En effet, les agents recenseurs seront placés sous l’autorité de dix délégués. La mairie de Toulouse cherche également à recruter des personnes pour occuper cette fonction. Les délégués recenseurs seront, pour leur part, embauchés en externe de la collectivité.

Ils auront pour mission générale « d’assurer le bon déroulement de la collecte, d’effectuer l’encadrement des agents recenseurs et de réaliser les opérations qualité de post-collecte ». Pour information, ces délégués seront recrutés en contrats à durée déterminée.