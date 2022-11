Projets routiers à Toulouse : les oppositions ne faiblissent pas

Du contournement Ouest à la jonction Est, les projets routiers autour de Toulouse sont loin de faire l’unanimité. De rassemblements en pétitions, les opposants continuent de se mobiliser.

Les projets prévoient de nouvelles routes et échangeurs en liaison avec la Rocade de Toulouse. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

Leur pétition a dépassé les 5000 signatures. Dans un communiqué de presse, le collectif “Axe vert de la Ramée” rappelle sa volonté de faire avorter les projets routiers Buscm (boulevard urbain du canal de St-Martory) et Buo (boulevard urbain Ouest), portés par Toulouse Métropole. Le 17 octobre, un collectif d’élus municipaux de Cugnaux s’était aussi déclaré contre.

Ce réseau de 24 km de routes a pour objectif de fluidifier le trafic entre le péage au Nord et l’échangeur de Langlade. De nouvelles infrastructures qui relieraient l’autoroute A64 et l’A62, via la rocade Arc-en-Ciel et la Voie Lactée de Blagnac.

Mais pour le collectif “Axe vert de la Ramée”, composé d’une quinzaine d’associations associations (2 Pieds 2 Roues, Alternatiba, Greenpeace, Toulouse en transition…), « il n’est pas nécessaire de construire davantage de routes ». Il dénonce un projet routier « dépassé, inutile et coûteux poussé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole ». Celui-ci détruirait 52 hectares d’espaces naturels et agricoles, et coûterait 276 M€.

Oppositions tous azimuts

Les associations sont rejointes dans leur fronde par plusieurs élus. Le groupe Cugnaux Ose, mais aussi « les quatre députés des circonscriptions où passeraient ces routes, qui se sont prononcés contre celles-ci et pour un moratoire national sur les projets routiers : François Piquemal (4e circonscription, UPES/LFI), Monique Iborra (6e, Ensemble/Renaissance), Christophe Bex (7e, NUPES/LFI) et Christine Arrighi (9e, NUPES/EELV) », liste “Axe vert de la Ramée”.

Et de l’autre côté de Toulouse, des oppositions se font aussi entendre contre un autre projet routier. Le projet de jonction Est prévoit depuis plusieurs dizaines d’années un nouvel échangeur sur la rocade, et provoque l’ire d’un collectif d’habitants, qui se sont mobilisés le 25 septembre.