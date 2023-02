Pourquoi allez-vous croiser de nombreux militaires à Toulouse ces prochains jours ?

Ces prochains jours, vous risquez de croiser de nombreux militaires à Toulouse ou de voir des drones dans le ciel de la ville. Un exercice d’ampleur va effectivement avoir lieu sur le territoire.

Il sera possible de voir des militaires en action SGT Jérôme SALLES/French Army, Licence Ouverte, via Wikimedia Commons

La Ville rose va être le théâtre d’une opération militaire d’envergure. L’exercice Orion 23 est entré dans sa seconde phase ce mardi 21 février. Elle se déroulera en Occitanie jusqu’au 11 mars. Pour information, cet événement « interarmées, interministériel et interalliés d’une ampleur inédite depuis 2001 » poursuit plusieurs buts.

Il vise notamment à « recentrer l’entraînement des armées sur la conflictualité moderne, notamment la haute intensité », « accroître notre interopérabilité avec nos alliés » ou encore « évaluer les capacités internes de commandement pour une opération d’envergure ».

De nombreux drones et véhicules militaires visibles à Toulouse

En tout, 7 000 militaires et 1 000 véhicules militaires, dont plus de 100 aéronefs de tous types, participeront à la seconde phase de cette opération. Autant de personnes et de véhicules qui vont se déployer sur 14 départements du Sud de la France, notamment de la région Occitanie.

Il sera donc possible de voir des avions ou des drones voler dans le ciel de la Haute-Garonne et donc de Toulouse, mais également des chars, porte-hélicoptères et blindés circuler sur le territoire. Ces véhicules militaires rejoignent notamment le pôle national des opérations aéroportées à Toulouse-Francazal.

Les principales opérations militaires de cet exercice en Occitanie

Toulouse ne sera pas la seule ville concernée par cet exercice interarmées et interalliés. Effectivement, Orion 23 va être marquée par plusieurs événements dans la région Occitanie, à commencer par une opération aéroportée ce samedi 25 février. Celle-ci aura lieu sur le territoire de la commune de Castres.

Au programme, également, de cet exercice majeur réalisé par les armées françaises : le débarquement d’une force amphibie ce dimanche 26 février dans la zone de Sète. Enfin, une manœuvre terrestre sera réalisée dans la région Occitanie, sur un axe Sète-Castres-Caylus-Cahors. La date n’est pas connue.