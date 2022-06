L’Ordre des avocats a des nouveaux représentants à Toulouse

Caroline Marty-Daudibertières et Thomas Neckebroeck sont élus bâtonnier et vice-bâtonnier pour le mandat 2023-2024 à l’Ordre des avocats de Toulouse. Ils prendront leurs fonctions en janvier prochain.

L’Ordre des avocats de Toulouse vient de choisir ses nouveaux représentants pour le mandat 2023-2024. Caroline Marty-Daudibertières et Thomas Neckebroeck sont élus bâtonnier et vice-bâtonnier avec 51,86 % des voix au 1er tour ce lundi 27 juin. Ils prendront leurs fonctions en janvier.

« Conscients que la profession est confrontée à de multiples défis tant au niveau du manque de moyens alloués à la Justice que de la dérégulation du marché du Droit, ils ont convaincu la majorité des avocats toulousains avec leur programme pragmatique aux mesures concrètes », écrit l’Ordre des avocats dans un communiqué.

À propos du futur bâtonnier Caroline Marty-Daudibertières, l’Ordre indique qu’elle « a prêté serment en 2000. Elle intervient principalement en droit pénal et droit de la famille. Elle saura mettre à profit sa vision transversale et sa hauteur de vue sur tous les sujets inhérents à la profession. »

Concernant son confrère, Thomas Neckebroeck, vice-bâtonnier, l’Ordre fait savoir qu’il exerce en droit des entreprises en difficulté, contentieux commercial et bancaire. Il « a prêté serment en 2004. Sa disponibilité et sa bienveillance feront de lui un élu à l’écoute de ses consœurs et confrères. »

Ils sont tous les deux membres du conseil de l’Ordre depuis plus de quatre ans.