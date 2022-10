L’opposition à la Métropole de Toulouse craint une baisse des investissements

Karine Traval-Michelet, vice-présidente de Toulouse Métropole et présidente du groupe Métropole solidaire écologique et démocratique, demande à la majorité métropolitaine de rappeler ses priorités d’investissements. Avec la hausse des prix de l’énergie notamment, elle craint que certains sujets soient mis de côté.

Karine Traval-Michelet espère que Toulouse Métropole va maintenir ses investissement sur certains sujets © Héloïse Thépaut

« Face à la situation particulière dans laquelle nous sommes actuellement, nous nous questionnons sur l’orientation métropolitaine », indique Karine Traval-Michelet, vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l’habitat et du logement. Un séminaire financier doit se tenir la semaine prochaine à la Métropole. À l’approche de celui-ci, Karine Traval-Michelet, aussi maire de Colomiers, ne masque pas ses craintes.

« La situation actuelle est préoccupante pour chaque commune. L’environnement financier et fiscal est aggravé par le contexte économique. La guerre en Ukraine impacte le prix de l’énergie et contraint le budget des communes. Nous vivons aujourd’hui une crise sociale, écologique et financière », rappelle la présidente du groupe d’opposition Métropole solidaire écologique et démocratique (MSED).

L’opposition veut connaître les priorités de la Métropole

La vice-présidente chargée de l’habitat et du logement ne s’inquiète pas uniquement pour les communes de l’agglomération. « Nous avons aussi des inquiétudes pour la Métropole, mais pas au même niveau que pour les communes. Toulouse Métropole a en effet une fiscalité encore dynamique et conserve une forte capacité d’investissement. Mais il faut voir si cela va durer », souligne Karine Traval-Michelet.

La maire de Colomiers explique : « La Métropole va subir de fortes contraintes au niveau des dépenses entre l’augmentation du point d’indice pour les agents de la fonction publique et les dépenses d’énergie ». La présidente du groupe MSED souhaite ainsi y « voir plus clair » dans les investissements prévus. « Nous voulons savoir où seront les priorités de la Métropole pour les trois ans à venir », insiste l’élue.

Pas d’impasse sur « la mobilité, l’écologie ou l’habitat »

Karine Traval-Michelet espère surtout que la majorité ne fera pas l’impasse sur certains sujets. « La Métropole ne doit pas en faire moins sur la mobilité, l’écologie ou l’habitat », précise-t-elle. La maire évoque ainsi la 3e ligne de métro. « Nous espérons que les travaux de cette ligne vont démarrer dans les temps annoncés. Il ne faut par ailleurs pas que la Métropole oublie les autres communes non desservies par le métro », souligne-t-elle.

La présidente du groupe MSED souhaite effectivement un travail à court terme « sur le cadencement des trains » dans l’agglomération et un RER toulousain à long terme. « En plus de la 3e ligne, il faut une complémentarité avec le ferroviaire. Nous soutenons d’ailleurs la proposition du collectif Rallumons l’étoile », indique Karine Traval-Michelet.

Des réorientations nécessaires à réaliser pour l’opposition

Pour rappel, ce collectif propose des lignes de trains diamétrales qui permettraient de passer du Nord au Sud de l’agglomération sans changer de mode de transport. Mais la majorité métropolitaine ne semble pas pour ce projet. En effet, Jean-Luc Moudenc avait déclaré qu’un train ne vaudrait jamais un métro cet été.

Enfin, la vice-présidente demande à « soutenir les bailleurs sociaux ». « Nous avons 38 000 demandeurs de logements sociaux », souligne-t-elle. Pour la présidente du groupe MSED, « le débat d’orientation budgétaire devra donc prendre en compte » tous ces sujets. Elle conclut : « Soit nous poursuivons la politique publique approuvée, soit il est souhaitable de revoir la feuille de route pour réaliser les réorientations nécessaires et rassurer les citoyens ».