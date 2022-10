Limitation de la quantité de carburant par automobiliste dans le Gers

Face à la pénurie, la préfecture du Gers décide de limiter la quantité de carburant par automobiliste, et d’interdire l’achat en bidon.

Le groupe TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, la CFDT et CFE-CGC, ont trouvé un accord pour une augmentation de salaire de 7% en plus de primes, vendredi 14 octobre, sous la pression du gouvernement et de 18 jours de grève. Il doit encore être accepté par le personnel. En revanche, la CGT, qui est à l’origine du mouvement, refuse tout accord.

En attendant un retour à la normale, le département du Gers connaît des difficultés d’approvisionnement en carburant. Au 13 octobre, 14 des 67 stations-service sont en rupture totale ou temporaire de carburant, selon la préfecture gersoise.

Maximum 30 litres de carburant pour les véhicules légers dans le Gers

C’est pourquoi, le préfet du Gers Xavier Brunetière a décidé de limiter la vente de carburant (gazole, super, sans plomb 95 et 98) à 30 litres pour les véhicules d’un poids inférieur à 3,5 tonnes. La quantité est limitée à 120 litres pour les véhicules d’un poids compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes. Enfin, elle est limitée à 200 litres pour les véhicules d’un poids supérieur à 12 tonnes. Ces restrictions s’appliquent dès le vendredi 14 octobre jusqu’à disposition contraire.

Cette mesure vient en complément d’une décision prise par la préfecture du Gers au début de la semaine. Elle avait déjà décidé d’interdire la vente et l’achat de carburant conditionné en bidon, jerrican ou tout autre récipient portable sur l’ensemble du département, comme c’est le cas dans le département voisin du Tarn-et-Garonne par exemple. Malgré cette mesure, une surconsommation liée au stockage de précaution est toujours observée.