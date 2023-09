Journées du patrimoine : 4 sites à découvrir absolument dans le Gers

Comme chaque année, les Journées du patrimoine permettent de découvrir, gratuitement, une nouvelle facette des monuments et des sites de nos territoires ; dans le Gers, les 16 et 17 septembre prochains, près de 200 lieux seront ainsi ouverts au public. En voici quatre dont il ne faut pas rater la visite.

Condom sous toutes ses formes

Le Cloître de Condom accueille les artisans d’art qui rénovent la cathédrale Saint-Pierre. CC-BY-SA-3.0 Engascogne-Wikimedia Commons

Condom, commune du Gers d’environ 6 500 âmes, regorge de monuments historiques et d’édifices religieux ; les Journées du patrimoine sont l’occasion idéale de les découvrir au fil de nombreuses animations organisées pour l’occasion. Vous pourrez notamment observer le travail des artisans d’art à l’œuvre dans la rénovation de la cathédrale Saint-Pierre. Tailleurs de pierre, peintres décoratifs et vitraillistes seront présents sous le cloître samedi après-midi. Vous serez subjugué par leur savoir-faire et leur technique qu’ils partageront avec les visiteurs. Tout comme Monika Mucha qui vous accueille au théâtre des Carmes pour une démonstration de moulage de costumes. Vous pourrez ensuite, si vous le demandez, déambuler dans les coulisses de ce lieu culturel.

Si vous êtes plus porté sur les visites, l’église-musée du Pradau, l’un des plus beaux musées d’art sacré du Sud-Ouest, vous propose de découvrir, lors de visites libres ou guidées, de nombreux œuvres et objets sacerdotaux remarquables, installés dans leur contexte liturgique. Mais aussi une architecture romane unique dont le portail roman dit des “capots” ou encore le plafond à caissons en bois peint au XVIIe siècle. Autre visite, autre ambiance, dans l’une des plus belles et des plus typiques demeures condomoises : le centre Salvandry, avant de devenir un pôle économique, juridique et administratif, a été le collège que nombre de Condomois ont fréquenté.

Infos pratiques : Démonstrations des métiers d’art le samedi 16 septembre, de 14h30 à 17h30, sous le cloître, rue de l’Évêché. Démonstration de moulage de costumes le dimanche 17 septembre de 14h30 à 17h, au théâtre des Carmes, 1 rue de la République. Visite de l’église-musée du Pradau le samedi et le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, rue Dutoya.

Tout le savoir-faire de l’armagnac

Une dégustation d’armagnac après avoir fait le tour de ses secrets de fabrication ©5PH-shutterstock

Gers et Armagnac sont indissociables. Il est donc indispensable d’en connaître son origine et ses secrets de fabrication. Pour cela, rendez-vous à Nogaro, à la Maison Dartigalongue, la plus ancienne maison d’armagnac en activité continue depuis 1838. Celle-ci vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine dans le Gers. Lors d’une visite guidée, au milieu de ses chais centenaires, vous vous imprègnerez de ses 200 ans d’histoire : six générations s’y sont succédé. Elles ont méticuleusement sélectionné des eaux-de-vie blanches de vins de trois cépages : « Ugni Blanc (pour le fruit), Baco 22A (propre à l’AOC Armagnac, pour la structure) et Folle Blanche (pour la finesse) », détaille les exploitants. La distillation est réalisée sur un alambic à plateau, en distillation continue à bas degré, caractéristique de la distillation Armagnacaise, avant d’être élevées dans des fûts de chêne. Le vieillissement est ensuite assuré, pendant 40 à 50 ans, dans deux chais différents : « Des chais secs qui calment la fougue des jeunes eaux-de-vie, puis des chais humides qui vont donner ensuite de la rondeur et de la finesse », décrivent les gérants. Tout cela vous sera expliqué, et vous aurez l’occasion de déguster le résultat.

Infos pratiques : La Maison Dartigalongue, place du Four à Nogaro. Visites guidées le samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 12h, 14h 15h et 16h. Sur réservation au 05.62.09.03.01.

Voyage aux Amériques

Le musée des Amériques d’Auch ouvre ses portes dans le Gers pour les Journées du patrimoine. CC Spechcontal

À l’occasion de la 40e édition des Journées du patrimoine, le musée des Amériques d’Auch a programmé plusieurs animations gratuites à destination de ses visiteurs. Lors de “visites flash”, vous pourrez vous familiariser avec l’installation monumentale du plasticien Simon Augade, située dans les jardins du musée. Baptisée “Colonies”, elle symbolise une construction, en ruine, envahie par des entités presque organiques. Vous pourrez également découvrir une partie de l’exposition temporaire actuellement en cours “Le Mystère Vicus”. Cette civilisation méconnue du Pérou, qui a vécu près de 1 500 ans avant les Incas, est connue pour son orfèvrerie et ses céramiques au style particulier. Et si les Vicus vous intriguent vraiment, le conservateur du musée propose une visite commentée d’une heure pour livrer tous les secrets de leurs traditions culturelles des plus complexes.

Des ateliers sont également prévus les après-midis, sur inscription. Les enfants pourront ainsi réaliser un dessin, sur un enduit frais, après avoir visité la collection gallo-romaine et pris connaissance des techniques de peinture de fresque romaine. Quant aux adultes, un atelier aquarelle autour du patrimoine gascon leur est destiné.

Infos pratiques : Le musée des Amériques, 9 rue Gilbert Brégail à Auch. Visite flash “Colonies” le samedi à 10h30. Visites flash “Le Mystère Vicus”, le samedi à 14h30 et 16h30, et le dimanche à 14h30. Visite commentée “Le Mystère Vicus” le dimanche à 10h30. L’atelier fresque le samedi de 15h à 17h. L’atelier aquarelle le dimanche de 14h30 à 17h30.

Et les cloches sonnent, sonnent…

Des cloches mais aussi des carillons… ©Musée d’art campanaire de L’Isle-Jourdain

C’est là un musée bien atypique que celui de l’art campanaire. Situé à L’Isle-Jourdain dans le Gers, dans l’ancienne halle aux grains du XIXe siècle, il célèbre les cloches (celles qui sonnent), desquelles le visiteur apprendra la fabrication, l’histoire, l’usage et les traditions durant ces Journées du patrimoine. Mais le lieu ne se limite pas au timbre de ces dernières. On peut y entendre aussi celui de plus de 1 000 objets sonores provenant des cinq continents. Certains, vieux de 4 000 ans. Des cloches de toutes tailles bien sûr, mais aussi des grelots, des sonnailles, des subrejougs à clochettes, des gongs, des carillons, des crécelles, des bijoux et jouets sonores, des horloges monumentales et même, le célèbre carillon de la Bastille (classé Monument historique) qui fait la fierté du musée. Autant de pièces qui témoignent du rythme de la vie rurale à différentes époques. Elles ont pu servir jadis à faire simplement de la musique, au travail des champs ou à faire passer un message.

Vous pourrez également découvrir que certains des objets exposés sont de véritables trésors, dont l’entretien revient exclusivement à des artisans d’art tant leur fonctionnement et leur mécanisme sont complexes. Un travail d’orfèvre pour des pièces uniques, que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Infos pratiques : Le musée européen d’art campanaire, place de l’hôtel de ville à L’Isle-Jourdain. Visite gratuite le samedi 16 septembre, de 10h à 12h. Renseignements au 05.62.07.30.01.