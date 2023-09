Gers : les images impressionnantes des orages de cette nuit

Pluie, grêle et rafales de vent… Les orages se sont installés dans quatre départements d’Occitanie cette nuit et notamment dans le Gers. Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes.

Le Gers a été touché par de fortes pluies, des rafales de vent et de la grêle. © RussieseO/Shutterstock.com

Les images sont impressionnantes. Après un retour des fortes températures au début du mois de septembre, les orages se sont installés sur une partie de l’Occitanie dans la nuit du lundi 11 et mardi 12 septembre. Météo France avait, en effet, placé quatre départements de la région en vigilance orange en raison d’un épisode orageux avec des événements qui s’annonçaient « violents ». Le Gers a été particulièrement touché par de fortes pluies, des rafales de vent et de la grêle. De leur côté, le Lot, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées ont été moins impactés.

Les orages qui ont touché le Gers cette nuit

Les orages ont commencé dans la soirée dans le Gers. La majorité du département a été touchée par l’événement météorologique. Comme à Vic-Fezensac, où la grêle, de la pluie et de violentes rafales de vent ont balayé la ville.

⛈ Les orages qui balayent le Gers génèrent pluies intenses, grêle et violentes rafales de vent, ici à Vic-Fezensac ! (© Lauraine Duffau via Gers Météo) pic.twitter.com/9cRZobvLVq — Météo Express (@MeteoExpress) September 11, 2023

Ou encore à Houga, à l’Ouest du département, où les éclairs ont illuminé le ciel avec des pluies diluviennes et de la grêle.

⛈ De forts orages frappent l'ouest du Gers ce lundi soir avec pluies diluviennes, grêle et forte activité électrique, ici au Houga ! (© Mickael Beguin) pic.twitter.com/6P9huOU58D — Météo Express (@MeteoExpress) September 11, 2023

Et à Auch, c’était également le déluge :

A Auch ce soir 📷C Boyard pic.twitter.com/5qjKeqg1jx — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) September 11, 2023

Selon Météo Express, l’orage a déversé 26 millimètres de pluie en moins d’une heure sur la préfecture du Gers ce lundi soir avant de se diriger vers le Tarn-et-Garonne.

⛈ L'orage a déversé 26 mm de pluie en moins d'une heure à Auch dans le Gers ce lundi soir ! Il remonte vers le Tarn-et-Garonne. (© Will Rouillan) pic.twitter.com/Y84nEN1REQ — Météo Express (@MeteoExpress) September 11, 2023

Le Conseil départemental du Gers a notamment appelé ses habitants à la plus grande vigilance, car hier soir, vers 22h45, deux routes ont été fermées à la circulation en raison de chutes d’arbres. Les automobilistes n’ont alors pas pu emprunter la RD 43 à Eauze et la RD939 à Saint-Jean-Poutge. La vigilance orange orages a ainsi été maintenue jusqu’à 2h du matin ce mardi.