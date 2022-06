Législatives. Imbroglio sur la non-distribution des bulletins de vote de Mounir Benslima dans le Gard

Mounir Benslima accuse les services de l’État dans le Gard de ne pas avoir distribué ses bulletins de vote aux électeurs. La préfecture affirme que le candidat ne lui a pas remis ses bulletins à temps et en nombre suffisant.

Mounir Benslima accuse les services de l’État dans le Gard de ne pas avoir distribué ses bulletins de vote aux électeurs. CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

Mais où sont donc passés les bulletins de vote de Mounir Benslima, candidat écologiste aux élections législatives dans la sixième circonscription du Gard. Ce dernier a publié, jeudi 9 juin, un communiqué dans lequel il pointe « des dysfonctionnements graves constatés quant à la distribution du matériel électoral ».

Selon Mounir Benslima, « il apparaît que les documents électoraux distribués ne comportent pas le bulletin de vote dédié à notre candidature. Nous dénonçons ici des irrégularités dans le processus électoral de notre circonscription. »

❌ 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗬 𝗥𝗘́𝗦𝗢𝗨𝗗𝗥𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗔𝗦 ❌

Des #dysfonctionnements majeurs ont lieu en ce moment même dans notre circonscription quand à la bonne réception du matériel électoral par tous les électeurs.#legislatives2022 #DarmaninDemission pic.twitter.com/XkejW2BezM — Mounir Benslima (@MounirBenslima) June 9, 2022

La préfecture du Gard rejette la faute sur Mounir Benslima

Face aux accusations, les services de l’État n’ont pas tardé à se défendre. « Les envois aux électeurs ne peuvent pas comporter le bulletin de vote de M. Benslima, puisqu’il n’a pas fourni les bulletins de vote pour cela. Il n’en a fourni que pour les bureaux de vote des communes où ils seront bien présents », selon la préfecture du Gard.

Les explique que « les candidats sont responsables de l’impression de leurs professions de foi et de leurs bulletins de vote via leur imprimeur. (…) Les candidats doivent impérativement déposer leur profession de foi et leurs bulletins vote auprès de la commission de propagande avant une date limite fixée par arrêté préfectoral. »

Toujours selon la préfecture, « M. Benslima n’a fourni à la commission de propagande que la moitié de la quantité des bulletins de vote nécessaires et les a fait livrer au site d’envoi aux électeurs. Puis, son livreur est venu les récupérer pour les livrer sur le site de livraison à destination des communes pour les bureaux de vote. En conséquence, la commission de propagande n’avait aucun bulletin de vote de M. Benslima à envoyer aux électeurs, seulement la profession de foi. »

Le candidat dénonce « la mauvaise foi » de la préfecture

Une version que conteste le candidat dans la sixième circonscription du Gard. Il dénonce « la mauvaise foi de la préfecture qui rejette la faute sur (lui) », dans les colonnes d’Objectif Gard. « On a déposé 92 562 bulletins qui représentent 100 % des bulletins, c’est attesté par la préfecture, or celle-ci évoque maintenant une récupération partielle des bulletins par moi-même, ce qui est totalement faux. Où sont passés les bulletins et qui les a récupérés à ma place ? »