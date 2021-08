Trombinoscope. Qui sont les 46 élus du Conseil départemental du Gard ?

Voici la composition du nouvel exécutif du Conseil départemental du Gard, élu le 27 juin dernier, le trombinoscope des 46 élus et les délégations qui leur ont été attribuées.

Le Conseil départemental du Gard publie la composition de son nouvel exécutif, un trombinoscope détaillé des 46 conseillers élus lors du scrutin du 27 juin dernier. Il y figure la photo et la circonscription de chacun d’entre eux, les délégations qui leur ont été attribuées, ainsi que le groupe ou la formation politique auquel ils appartiennent.

Françoise Laurent-Perrigot, la présidente du Conseil départemental du Gard déclarait, la semaine dernière : « Nous avons désigné nos représentants dans plus de 300 organismes, commissions, établissements et associations, voté notre règlement intérieur et fixé nos indemnités d’élus conformément à la Loi (…) Nous sommes donc en ordre de marche ».

Source : Gard.fr