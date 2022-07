Une carte des risques d’incendies dans le Gard pendant l’été

Une carte des zones où le risque d’incendie est plus ou moins important est mise à jour quotidiennement par la préfecture du Gard.

Une carte des zones où le risque d’incendie est plus ou moins important est mise à jour quotidiennement par la préfecture du Gard. Photo d’illustration. CC jlujuro -pixabay

Quelque quatre mille départs de feux de forêt sont comptabilisés en France chaque année. Ils se trouvent essentiellement dans la moitié sud du pays. Durant ce mois de juillet, environ 20 000 hectares sont partis en fumée en Gironde et 800 autres dans l’Hérault. Mais ce dernier feu serait d’origine criminelle, selon les autorités.

La chaleur importante et la sécheresse renforcent les risques d’incendie. « La situation actuelle que connaît le sud de la France en matière de risques de feux de forêt est exceptionnelle. La situation du Gard n’est pas isolée », note la préfecture dans un communiqué. « Quotidiennement, le Gard connaît de nombreux départs de feu en raison des conditions météorologiques des dernières semaines et de la sécheresse qui s’est accentuée ces derniers jours. »

Une carte des risques d’incendie dans le Gard mise à jour quotidiennement

Face au danger, une carte des risques d’incendie dans le Gard est mise à jour quotidiennement à 18 heures pendant toute la période estivale, jusqu’au 15 septembre. L’idée est « d’appeler à la vigilance les Gardoises, les Gardois, les touristes et les responsables d’établissements recevant du public qui accueille des personnes au sein d’espaces forestiers pour des activités ludiques ou culturelles (accrobranches, parcs touristiques, campings, espaces muséographiques, parc d’attractions…) », selon la préfecture.

Cette carte de vigilance incendie de forêt découpe le Gard en huit zones et s’appuie « sur les données des services de Météo France. Elle tient notamment compte des probabilités de départ de feu et des vitesses potentielles de propagation, classe les secteurs selon le niveau de risque (blanc, jaune, orange et rouge) et réglemente les activités en conséquence. »

Informations pratiques : la carte est consultable sur le site internet de la préfecture et sur l’application mobile « Prévention Incendie ».