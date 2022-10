Gard : fin des mesures d’interdiction et de limitation pour le carburant

Après plusieurs semaines de difficultés, l’approvisionnement en carburant s’améliore dans le Gard. C’est pourquoi la préfète Marie-François Lecaillon décide de lever l’ensemble des mesures de régulation de vente d’essence, de gasoil et de sans plomb dans les stations-service du département.

Quelques éclaircies après la pénurie. « L’approvisionnement en carburant s’améliore nettement dans le département du Gard. Les approvisionnements des stations-service sont réguliers, et les tensions sur la disponibilité en carburant diminuent », affirme la préfète du département Marie-François Lecaillon. Face à ce constat, elle prend la décision de lever l’ensemble des mesures de régulation de vente de carburant, en abrogeant, ce jeudi 20 octobre dans la soirée, les deux arrêtés préfectoraux pris à cet effet.

Fin de l’interdiction de vente de carburant en bidon et fin des files prioritaires dans le Gard

Un mouvement de grève lancé par le syndicat CGT dans les raffineries des groupes pétroliers Total Énergies et Exxon Mobil à la fin du mois de septembre dernier a fragilisé durant quelques semaines l’approvisionnement en carburant de l’ensemble des stations-service du territoire national. Face au risque de pénurie, la préfecture du Gard, comme dans d’autres départements de l’Occitanie, avait décidé, dès le mardi 11 octobre, d’interdire la vente et l’achat de carburant dans des bidons, jerricans, ou autres contenants transportables. De même, les volumes d’achat d’essence, gasoil et sans plomb étaient limités à 30 litres pour les véhicules légers et 120 litres pour les poids lourds.

Des files prioritaires avaient également été mises en place dans quatorze stations-service du Gard pour faciliter l’accès à la pompe de certains professionnels, comme les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers et médecins. Les arrêtés préfectoraux encadrant ces mesures devaient prendre fin dès ce vendredi 21 octobre. Abrogés hier dans la soirée, ils ne sont finalement plus en vigueur dès aujourd’hui.