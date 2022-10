Gard : Voici la liste des professionnels prioritaires pour se servir en carburant

Alors que le mouvement social des salariés du groupe TotalEnergies se poursuit dans les raffineries, la préfète du Gard décide d’élargir la liste des professionnels prioritaires pour obtenir du carburant dans les stations-service. Aussi, l’interdiction de vente de carburant en bidon est maintenue, tout comme la limitation du volume d’achat d’essence.

La mobilisation continue du côté des raffineries du groupe pétrolier TotalEnergies. Cette poursuite du mouvement engendre encore des difficultés d’approvisionnement dans les stations-service de l’ensemble du territoire. Face à ce constat, la préfète du Gard Marie-Françoise Lecaillon décide d’élargir la liste des professionnels prioritaires pour obtenir du carburant. La voici :

Les forces de l’ordre (police, gendarmerie, administration pénitentiaire, douanes),

Les polices municipales,

Les sapeurs-pompiers,

Les magistrats et fonctionnaires de justice,

Les services d’urgence des centres hospitaliers (SAMU-SMUR), les établissements publics et privés de santé,

Les médecins,

Les pharmaciens et préparateurs,

Les infirmiers,

Les aides-soignants,

Les ambulanciers privés, véhicules sanitaires légers, taxis conventionnés pour le transport sanitaire,

Les transporteurs de sang et d’oxygène,

Les grossistes répartiteurs de médicaments,

Les laboratoires d’analyses médicales,

Les aides à domicile,

Les services d’urgence de dépannage (gaz, électricité, service des eaux, téléphone, dépannage et remorquage sur routes, fourrière)

Les transports funéraires

Quatorze stations-service du Gard disposent de files prioritaires

Depuis le 12 octobre dernier, et au moins jusqu’au vendredi 21 octobre, 14 stations-service du Gard metten en place des files prioritaire pour les professionnels. Voici lesquelles :

À Alès : Station Centre commercial Cora (Quai du mas des Hours) et Station Super U (chemin Bruèges)

(Quai du mas des Hours) et (chemin Bruèges) À Aigues-Mortes : Station Super U (3, routes des plages – Saint-Roman)

(3, routes des plages – Saint-Roman) À Anduze : Station Avia (24, avenue du pasteur Rollin)

(24, avenue du pasteur Rollin) À Bagnols-sur-Cèze : Station Carrefour Market (1-5 route de Nîmes)

(1-5 route de Nîmes) À Beaucaire : Station ENI (ZI Domitia Sud)

(ZI Domitia Sud) À La Grand’Combe : Station Intermarché (1, rue des Tuilleries)

(1, rue des Tuilleries) Les Angles : Station Centre Leclerc (1, avenue de Tavel)

(1, avenue de Tavel) Le Vigan : Station Super U (Avenue Sergent Triaire)

(Avenue Sergent Triaire) À Nîmes : Station Centre Leclerc (route de Beaucaire) et la station Total Access (2705, route de Montpellier)

(route de Beaucaire) et la (2705, route de Montpellier) À Saint-Gilles : Station Intermarché (route d’Arles)

(route d’Arles) À Sommières : Station Intermarché (route de Saussines, chemin de Campagne)

(route de Saussines, chemin de Campagne) À Uzès : Station Carrefour (ZAC Pont des Charettes)

Maintien de l’interdiction d’achat en bidon et de la limitation des volumes

La préfète du Gara également décide de maintenir l’interdiction d’achat de carburant dans des bidons, jerricans, ou autres contenants transportables manuellement. Une seule dérogation est accordée aux professionnels pour les engins et outils des secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l’entretien des espaces verts et des travaux en forêt. La limite est de 20 litres par passage à la pompe.

Du plus, les volumes d’achat de carburant restent limités pour l’ensemble des usagers. En effet, les véhicules légers peuvent se servir jusqu’à 30 litres de carburant par passage à la station-service. Les véhicules pesant entre 3,5 et 12 tonnes sont limités à 120 litres et les poids lourds de plus de 12 tonnes à 200 litres.