Pénurie de carburant : Quantité limitée et bidon interdit dans le Gard

Dans le Gard, il est désormais interdit de remplir des bidons de carburant. Aussi, la quantité vendue à chaque automobiliste est limitée.

Dans le Gard, la quantité de carburant vendue à chaque automobiliste est limitée. Photo d’illustration. CC Rama-Wikimedia

« La vente et l’achat de carburant dans des jerricans ou autres contenants transportables manuellement sont interdits sur l’ensemble du département », annonce la préfecture du Gard mardi 11 octobre.

La préfète du Gard encadre la vente de carburant

La préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, a pris un arrêté préfectoral afin de réglementer la distribution de carburant dans le département. « L’objectif de cette mesure est double. D’une part, éviter les comportements d’achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement des stations-service. D’autre part, garantir l’approvisionnement en essence des usagers prioritaires », explique la préfecture.

Par ailleurs, les volumes d’achat de carburant dans le département du Gard sont limités. Les automobilistes peuvent mettre 30 litres dans le réservoir d’un des véhicules légers (moins de 3,5 t. Ils peuvent monter jusqu’à 120 litres pour les véhicules entre 3,5t et 12t. Enfin, les chauffeurs de poids lourd peuvent mettre 200 litres dans les véhicules de plus de 12 tonnes.

Ces mesures sont en vigueur jusqu’au vendredi 14 octobre. Des décisions similaires ont été prises dans d’autres départements d’Occitanie, comme en Haute-Garonne, dans le Tarn, ou encore en Ariège.

Les automobilistes sont de plus en plus confrontés à des difficultés pour s’approvisionner en carburant dans le Gard. « Ces difficultés sont liées au mouvement social national qui affecte les raffineries des groupes TotalEnergies et Exxon Mobil, ainsi qu’à un afflux massif des usagers de la route dans les stations-service ces derniers jours », selon la préfecture. « La situation est suivie au plus près par les services de l’État. »

Du côté des raffineries de TotalEnergies, la CGT est rejointe par le syndicat Force ouvrière. La direction du géant doit recevoir dans l’après-midi du mercredi 12 octobre une délégation de la CGT pour discuter de « la situation du raffinage en France et la levée des blocages ».

Par ailleurs, le ministère de la Transition énergétique a annoncé le lancement de la réquisition des personnels « indispensables au fonctionnement » de la raffinerie Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime).