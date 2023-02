Indemnité carburant : 41% des foyers éligibles l’ont demandée en Haute-Garonne

Moins de la moitié des foyers pouvant prétendre à l’indemnité carburant l’ont effectivement demandé en Haute-Garonne. Le gouvernement a donc décidé de repousser la date limite pour la réclamer.

Moins de la moitié des foyers pouvant prétendre à l’indemnité carburant l’ont effectivement demandé en Haute-Garonne. Photo d’illustration. Crédit photo : CC 0 pxhere

Quarante-et-un pour cent des foyers de Haute-Garonne potentiellement éligibles pour recevoir l’indemnité carburant en ont fait la demande, révèle la préfecture du département ce mardi 14 février.

Sur les 835 000 foyers que compte la Haute-Garonne, 234 000 remplissent la condition tenant à leur revenu fiscal de référence pour prétendre à l’indemnité carburant proposée par l’État. « Si les autres critères sont remplis, notamment ceux relatifs au véhicule, ces foyers peuvent bénéficier de l’aide de 100 euros », indique la préfecture haut-garonnaise.

L’indemnité carburant joue les prolongations en Haute-Garonne

Le département de la Haute-Garonne n’est pas le seul dans lequel l’indemnité carburant n’a pas encore rencontré son public depuis son lancement le 16 janvier dernier. C’est pourquoi, le gouvernement a décidé de prolonger d’un mois le délai pour réclamer cette aide.

« Le délai pour effectuer la demande de l’indemnité carburant est prolongé d’un mois, jusqu’à fin mars », annonce la préfecture de la Haute-Garonne. « L’aide de 100 euros est l’équivalent d’une remise de plus de dix centimes par litre pendant un an pour un automobiliste moyen (12 200 km par an avec un véhicule consommant 6,5L/100km) et concerne seulement les véhicules utilisés pour travailler ou se rendre à son travail. »

Quelques conditions doivent être respectées pour recevoir l’indemnité carburant. Les véhicules doivent être assurés à la date de la demande. Aussi, les usagers doivent également respecter les critères suivants au titre de l’année 2021 :

– être âgés d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ;

– avoir déclaré au titre de 2021 des revenus d’activité ;

– appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 700 euros au titre de 2021 ;

– être en activité au moment de la demande.

Informations complémentaires : pour plus d’informations, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr ou composez le 0 806 000 229 (service gratuit + coût de l’appel), accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.