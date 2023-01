ZFE, tri sélectif… Voici ce qui change au 1er janvier 2023 à Toulouse

Nouvelle étape de la ZFE, extension des consignes de tri, reconfiguration du marché du Cristal : voici tout ce qui change au 1er janvier 2023 à Toulouse.

Parmi ce qui change au 1er janvier 2023 à Toulouse : une nouvelle étape de la ZFE © Alix Drouillat

Une nouvelle année débute et apporte son lot de changements avec elle. Au dimanche 1er janvier 2023, le Smic va ainsi augmenter, les préservatifs devenir gratuits pour les moins de 26 ans ou le timbre rouge disparaître.

À Toulouse, quelques nouveautés sont à noter. Parmi elles : l’entrée en vigueur d’une nouvelle étape de la Zone à faible émissions (ZFE), l’extension des consignes de tri dans la métropole ou encore la fermeture du parking relais La Vache. Le Journal Toulousain fait le point sur les principaux changements.

Une toute nouvelle étape de la ZFE à Toulouse

Elle concernait uniquement les véhicules utilitaires légers et les poids lourds affichant une vignette Crit’Air 4, 5 ou non classés jusqu’à présent. Depuis ce 1er janvier 2023, l’interdiction de circulation dans la Zone à faible émissions (ZFE) s’élargit à l’ensemble des véhicules. Les deux roues, les voitures, camionnettes et camions, avec une vignette 4, 5 ou non classés ne peuvent donc plus rouler dans la ZFE.

Pour rappel, cette zone englobe toute la superficie de Toulouse située à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et de Tournefeuille à l’Ouest. Cela représente un périmètre de 72 kilomètres carrés. Si vous ne disposez pas encore d’une vignette Crit’air, vous devez en faire la demande sur le site officiel du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fermeture du parking relais de la station La Vache

Le parking relais à proximité de la station de métro La Vache à Toulouse sera fermé à partir de 20h ce dimanche 1er janvier. Il ne rouvrira pas de sitôt. En cause : « le démarrage du chantier de la construction de la ligne C ». Pour rappel, les travaux de la 3e ligne ont commencé le 15 décembre dernier. Ils vont entraîner plusieurs perturbations, à commencer par la fermeture du parc-relais La Vache.

Tisséo annonce : « À proximité de la gare ferroviaire (en projet) et de la ligne B du métro, la future station La Vache intégrera un parking relais de 500 places, une gare de bus, une vélostation de 100 places, 50 places de vélos sur le parvis et une aire de dépose/reprise ». En attendant, il faudra donc faire sans. Des parkings relais restent accessibles sur la ligne, comme celui de Borderouge.

Extension des consignes de tri au 1er janvier

Les réflexes vont devoir changer. Depuis ce dimanche 1er janvier 2023, vous pouvez jeter vos pots de yaourt, barquettes, boîtes, sacs, sachets et films dans le bac de tri. Cette poubelle acceptait jusqu’à présent seulement certains emballages en plastique, les papiers, les emballages en métal et les petits emballages en carton. Le tri des déchets va donc significativement se simplifier à Toulouse.

La couleur des poubelles va par ailleurs changer. En effet, tous les bacs de tri seront désormais jaunes en France. à Toulouse, ces derniers sont bleus. Ils se verront donc apposer une pastille de couleur jaune. La pose de ces autocollants a déjà commencé à Toulouse. En revanche, pas de changements du côté de la collecte. Elles s’effectueront aux mêmes fréquences et aux mêmes jours et horaires.

Une reconfiguration du marché du Cristal à Toulouse

Un vent de changement souffle sur le marché de plein air du Cristal. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont effectivement adopté la reconfiguration du lieu, situé boulevard de Strasbourg à Toulouse. La mairie estime que ce marché de plein-vent « avait besoin d’une nouvelle dynamique commerciale, passant en premier lieu par une reconfiguration prenant en compte les départs de certains primeurs ».

Ainsi, certains primeurs vont être replacés sur les emplacements vacants. Les commerçants alimentaires de l’extension, hors-primeurs, seront par ailleurs placés sur l’îlot dit “Concorde”. Le marché dominical “Aux Herbes Aromatiques” sera aussi déplacé vers cet îlot face aux commerçants de l’extension du Cristal. L’objectif : permettre « une complémentarité » entre l’offre de ces deux marchés.

Une augmentation du Smic en janvier 2023

À Toulouse, comme partout ailleurs en France, le Salaire minimum de croissance (Smic) augmente ce dimanche 1er janvier 2023. Il est rehaussé automatiquement de 1,81%, soit un gain mensuel de 24 euros. Effectivement, le Smic mensuel brut passe désormais à 1 709,28 euros pour 35 heures hebdomadaires et le Smic horaire à 11,27 euros. Ce qui fait en net, 1353,07 euros par mois et 8,92 par heure.

Pour information, le montant du Salaire minimum de croissance est revalorisé chaque année au 1er janvier. L’année dernière, il avait ainsi augmenté de 0,9 % à cette date. Le Smic est revalorisé selon deux indicateurs. Il s’agit de l’inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés.

Les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans

C’est un coup de pouce non négligeable. Dès ce dimanche 1er janvier, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Les mineurs peuvent également en obtenir gratuitement aux comptoirs des officines. Le président de la République, Emmanuel Macron, l’avait confirmé en décembre dernier. Toutefois, cette gratuité concerne uniquement les préservatifs masculins.

Avec cette mesure, l’Etat cherche à lutter contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, comme notamment la blennorragie, l’herpès, la syphilis, les chlamydioses ou encore les hépatites B et C. Jusqu’à présent, il était possible de se procurer gratuitement des préservatifs seulement auprès des centres de dépistages, de certaines associations et des infirmeries scolaires pour les mineurs.

Une nouvelle aide à la pompe dès le 1er janvier

C’est terminé. La remise carburant n’est plus depuis ce dimanche 1er janvier 2023. Elle est désormais remplacée par une indemnité carburant. Cette nouvelle aide est uniquement réservée aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule, voiture ou deux-roues, pour se rendre sur leur lieu de travail. Le montant de cette indemnité carburant est de 100 euros par personne et 200 euros par couple.

10 millions de travailleurs sont concernés par cette nouvelle aide à la pompe. Pour en bénéficier, vous devez en faire la demande sur le site des impôts où votre numéro fiscal, votre plaque d’immatriculation et une déclaration sur l’honneur indiquant que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler vous seront demandés. Les 100 euros seront ensuite directement versés sur votre compte bancaire.

Les timbres rouges de La Poste disparaissent

Ils ne seront plus commercialisés. Les timbres rouges, réservés aux envois de lettres prioritaires, disparaissent dès ce dimanche 1er janvier 2023. La Poste les a remplacés par la e-lettre rouge. Ce service est accessible depuis le site laposte.fr ou un bureau de poste avec l’aide d’un conseiller clientèle ou d’un automate.

Votre courrier sera imprimé et mis sous pli le jour-même et distribué le lendemain. Pour information, le prix de cette lettre en ligne est de 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge. Si les timbres rouges ne sont plus vendus, vous pouvez toutefois vous servir de ceux qu’il vous reste. Il sera en effet toujours possible de les utiliser après ce dimanche 1er janvier. En revanche, les courriers affranchis avec ces timbres seront distribués en trois jours au lieu d’un.