L’Aude placée en vigilance jaune pour canicule

Le département de l’Aude a été placé en vigilance jaune pour canicule par Météo France, ce mercredi 13 juillet 2022. Vendredi et samedi seront les journées les plus chaudes. Les maximales devraient atteindre voire dépasser les 40 degrés.

Les températures attendues dans l’Aude pourraient dépasser les 40 degrés. Crédit photo : Richard Mc Neil – CC BY 3.0.

La semaine de fortes chaleurs va franchir un nouveau cap dans l’Aude. Ce mercredi 13 juillet 2022, Météo France a placé le département en vigilance jaune pour canicule. Des pics de chaleurs sont attendus, notamment sur les journées de vendredi et de samedi.

Selon Météo France, les maximales vont atteindre les 40 degrés en journée, et pourraient même les dépasser. Ces températures élevées sont causées par un grand dôme de chaleur, qui part du Maghreb et remonte vers l’Europe de l’Ouest.

Dans un communiqué, le préfet de l’Aude appelle la population à la vigilance face à la canicule, surtout pour les plus fragiles. « Si vous connaissez des personnes âgées, isolées, handicapées ou fragiles, prenez de leurs nouvelles ou rendez-leur visite régulièrement. Ces personnes sont invitées à s’inscrire sur le registre mis en place par chaque mairie et qui permet une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux », demande la préfecture.

Les conseils pour lutter contre cet épisode de canicule dans l’Aude

Pour lutter contre les fortes chaleurs, l’État rappelle plusieurs réflexes à adopter par tous. Il faut bien sûr s’hydrater régulièrement, c’est à dire boire de l’eau même sans avoir soif. A contrario, il est déconseillé de boire de l’alcool.

Pour se rafraîchir, une technique efficace consiste à se mouiller le corps, plusieurs fois par jour, au minimum le visage et les avant-bras.

La préfecture de l’Aude conseille aux personnes fragiles (plus de 65 ans, handicapées ou malades à domicile, dépendantes, femmes enceintes…) de se mettre à l’abri de la canicule en passant plusieurs heures par jour dans un lieu frais, comme un cinéma, une bibliothèque municipale, un supermarché, un musée, etc.

« En amont des fortes chaleurs, les personnes fragiles peuvent par ailleurs, en lien avec leur entourage : prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur (brumisateur, ventilateur…), faire une liste des lieux climatisés près de chez elles, et demander conseil à leur médecin traitant, particulièrement en cas de

problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier », rajoute la préfecture de l’Aude dans son communiqué d’alerte canicule.