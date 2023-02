Vacances. Bison futé annonce du vert ce week-end en Occitanie

La première semaine des vacances d’hiver touche à sa fin. Que ce soit dans le sens des départs ou des retours, Bison futé voit vert en Occitanie. Mais ce ne sera pas le cas dans tout le pays. Voici ce qu’il faut savoir.

Les vacances d’hiver se terminent dans la zone B, où se trouvent notamment Aix-en-Provence et Marseille. En revanche, les académies de Toulouse et Montpellier, qui font partie de la zone C, s’apprêtent seulement à conclure la première semaine des congés hivernaux. Les déplacements de ce week-end concerneront les vacanciers de ces deux zones.

Que ce soit dans le sens des départs ou des retours, Bison futé annonce du vert sur les routes en Occitanie. Les conditions de circulation seront donc conformes à ce que les automobilistes connaissent déjà habituellement. Sur le plan national, des difficultés sont attendues dans les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Voici ce qu’il faut savoir en cas de déplacement dans ces côtés du pays.

Bison futé voit vert en Occitanie, mais orange en Île-de-France

Vendredi 24 février, « les premiers ralentissements devraient apparaître en Île-de-France dès la fin de matinée sur l’autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin. Ils se transformeront progressivement en difficultés de circulation dès le début de l’après-midi, essentiellement sur les autoroutes A6B, A86 et A6. (…) La circulation restera dense sur l’A6 jusqu’en fin de soirée », prévient Bison futé.

Et pour samedi 25 février, « dans le sens des retours, la circulation sera difficile en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Île-de-France, la circulation sur l’A6 devrait être particulièrement dense entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les axes qui relient les stations de ski qui seront le plus impactées et notamment l’A43 ».