Où sont Toulouse et Montpellier dans le top des villes où il fait bon vivre ?

Toulouse et Montpellier sont dans le top 100 des villes où il fait bon vivre en 2023. Angers et Guéthary sont en tête de ce palmarès.

Toulouse et Montpellier sont dans le top 100 des villes où il fait bon vivre en 2023. Crédit photo : BF/Le JT – CC BY Wolfgang Staudt/Wikimedia commons

La quatrième édition du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre en 2023 a été dévoilé dans le Journal du dimanche du 25 février. Encore une fois, ce dernier fait la part belle aux villes de taille moyenne.

Pour la deuxième année consécutive, Angers, dans le Maine-et-Loire, est en tête du classement des communes de plus de 2 000 habitants. Aussi, Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, conserve sa première place dans la catégorie des villes de moins de 2 000 âmes.

Ce classement s’appuie sur 198 critères dans dix catégories. Parmi elles, la qualité de vie, la sécurité, la santé, les commerces, les transports ou encore la protection de l’environnement.

Grosse chute pour Toulouse dans le palmarès des villes où il fait bon vivre

Dans ce classement des villes où il fait bon vivre, Toulouse occupe la 53e position. C’est une grosse chute par rapport aux années précédentes : 33e en 2022 et 29e en 2021.

Parmi les communes de plus de cent-mille habitants, la Ville rose est 21e. Elle est derrière Angers (1ère au classement général), Annecy (7e), Rennes (8e), et Bordeaux (27e). Mais devant Lyon (77e), Paris (91e) et Marseille (129e).

Le chef-lieu de la Haute-Garonne est premier dans son département. Blagnac (312e) et Colomiers (357e) complètent le podium local. Par ailleurs, Labège est 408e et et Saint-Orens-de-Gameville est 500e.

Montpellier en 32e position

Dans l’Hérault, Montpellier occupe la 32e place des villes où il fait bon vivre en 2023. Dans le cercle des territoires de plus de cent-mille habitants, la Surdouée est en 16e position.

Comme Toulouse, Montpellier est en tête dans son département. Elle devance Castelnau-le-Lez (104e), Sète (117e), Béziers (207e) et Lattes (362e).