Les noms de communes les plus longs et les plus courts en Occitanie

Une internaute s’est amusée à compiler les noms de ville les plus longs et les plus courts dans chaque département de France. Parmi les noms de communes les plus courts en Occitanie, figurent Oô, en Haute-Garonne, célèbre pour son lac de montagne.

Avec 45 caractères, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, dans la Marne, est la commune française possédant le nom le plus long. Mais le territoire national possède d’autres pépites. Sur Twitter, une internaute s’est amusée à compiler les noms de communes les plus longs, et les plus courts, dans chaque département. Voici le palmarès des villes d’Occitanie qui dénotent par leur longueur.

Quels sont les noms de communes les plus longs en Occitanie ?

Parmi les noms de communes les plus longs en Occitanie, figurent Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dans le Lot ou encore Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac dans le Gard. Les noms de ces deux villes possèdent 35 caractères. Dans l’Hérault, Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries fait mieux avec ses 37 lettres. Mais la première place revient à Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, dans l’Aude, avec 38 caractères.

Comme je vois que vous aimez la bonne cartographie, je vous ai préparé…



💫 La carte de France du plus long nom de commune par département 💫



(un énorme big up à Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson) pic.twitter.com/ZDaXsnm1EC — Clara Dealberto (@claradealberto) November 2, 2022

Il est notable que ces communes ont toutes un nom composé. Pour pousser le plaisir, l’internaute s’est aussi amusée à faire une carte des communes avec les noms les plus longs, mais en un seul mot.

En Occitanie, la commune gagnante s’écrit en 16 lettres. Il s’agit de Villemoustaussou dans l’Aude. Viennent ensuite, en 14 lettres, Castelsarrasin en Tarn-et-Garonne, Castelgaillard en Haute-Garonne et Caussiniojouls dans l’Hérault.

🗺📏 Vous m'avez beaucoup posé la question et j'ai votre bonheur (et votre savoir) à cœur, alors voici :



💫 La carte de France du plus long nom de commune EN UN SEUL MOT par département 💫



Pas de tiret, pas d'espace, pas d'apostrophe ⬇️ pic.twitter.com/daQpzIc2ST — Clara Dealberto (@claradealberto) November 3, 2022

Les communes aux noms les plus courts en Occitanie

Enfin, les communes aux noms les plus courts s’écrivent en deux ou trois caractères. Il y a par exemple Cuq, à 90 kilomètres de Montauban en Tarn-et-Garonne. Ou encore la ville d’Oô, en Haute-Garonne. Cette dernière est célèbre pour son lac de montagne et ses randonnées.