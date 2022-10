Journée de grève pour les inspecteurs du permis de conduire

En Occitanie, les inspecteurs du permis de conduire seront en grève ce lundi 2 octobre 2022, dans le cadre d’une journée nationale de contestation contre les privatisations et les externalisations de leurs missions.

Passer le permis de conduire ce lundi 3 octobre sera chose ardue. Crédit photo : Benoît Prieur (Wikimedia Commons) / CC 0.

« Des fraudes massives et graves », voilà ce que dénonce le syndicat national des inspecteurs cadres et administratifs Force ouvrière (Snica FO). Dans un communiqué intitulé « Le ministère de l’Intérieur roule à contresens », les inspecteurs du permis de conduire expriment leur colère et annoncent une journée de grève nationale, ce lundi 3 octobre 2022. L’Occitanie ne fera pas exception.

Les inspecteurs et délégués du permis de conduire sont des fonctionnaires d’État. Depuis 2014, ils sont rattachés au Ministère de l’intérieur. « En intégrant ce grand ministère de la sécurité, ils nourrissaient légitimement l’espoir de voir leur rôle de piliers de la sécurité routière conforté, voire renforcé. C’est malheureusement l’inverse qui s’est produit. » écrit le Snica FO dans une lettre adressée au ministre Gérald Darmanin.

Les missions des inspecteurs du permis de conduire qui s’amenuisent

La raison majeure de la grève est que, depuis 2016, plusieurs missions des inspecteurs et délégués du permis de conduire ont été privatisées ou externalisées, notamment celle de l’examen du code de la route, ainsi que le permis AM (scooters et cyclomoteurs) qui a été directement confié aux autoécoles.

Selon le Snica FO, la conséquence de ces pertes d’attributions sont « le développement de fraudes massives et graves : salles d’examen non-surveillées, absence de vérification d’identité, vente de résultats favorables (code de la route), usurpations d’identité et délivrance d’attestations de complaisance ».

Autre raison de la protestation des inspecteurs : « un effondrement du taux de réussite à l’examen du code de la route, et une méconnaissance préoccupante des règles élémentaires de circulation chez les apprentis conducteurs ». Selon eux, « le permis de conduire coûte plus cher aux usagers, car ils se voient désormais contraints de passer plusieurs fois un examen théorique désormais payant, et de prendre davantage de leçons pratiques en auto-école. »