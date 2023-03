France 3 pourrait supprimer le “18.30 Occitanie”

Avec la suppression annoncée du “19/20” national à la rentrée, le “18.30 Occitanie” pourrait également être amené à disparaître de la grille des programmes de France 3.

Un important bouleversement se prépare sur France 3 pour la rentrée. La chaîne prépare la suppression des journaux nationaux tels que les téléspectateurs les connaissent. Le “12/13” et le “19/20”, diffusés depuis Paris, disparaîtront des écrans après 37 ans.

Dès la rentrée, il reviendra aux rédactions régionales de relater l’actualité locale, nationale, et internationale dans “ICI 12/13” et “ICI 19/20”. Ces nouvelles marques font référence à la bannière utilisée par France Bleu et France 3 sur le web. Mais cette nouvelle marque pourrait entraîner un autre changement.

Le contenu du 18.30 dans la nouvelle tranche d’information de France 3

Cette restructuration de l’offre d’information de la Trois est une mesure phare du projet “Tempo”, mené à France Télévision. Il en a été question durant un Comité social économique organisé le 22 février dernier avec Philippe Martinetti, le directeur du réseau France 3.

Selon Puremedias, le dossier d’information et consultation sur le projet Tempo, daté du 20 janvier 2023 annonce que « “ICI 19/20” entend proposer une offre complète d’information dans le cadre du créneau actuel du “19/20” ». Cette formulation remet en cause l’avenir du “18.30 Occitanie” dans la grille des programmes de France 3. Son contenu pourrait être redéployé dans le nouveau “19/20”.

Sa suppression a été évoquée sans détour durant le Comité social et économique, selon La correspondance de la presse. Le directeur du réseau France 3 a confirmé que la disparition du “18.30” est une possibilité. En revanche, il n’y a pas encore de réflexion sur le programme qui pourrait lui succéder. Avant son lancement, la case était occupée par un jeu.