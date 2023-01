Occitanie. Les JT de France 3 bientôt remplacés par des éditions régionales

La présidente du groupe France Télévisions Delphine Ernotte a présenté, ce vendredi 20 janvier, le projet “Tempo” qui vise à remplacer les journaux télévisés (JT) du 12/13 et 19/20 diffusés quotidiennement sur France 3 par des éditions régionales. Et ce, dès la rentrée prochaine.

La programmation de France 3 est complètement bouleversée. Delphine Ernotte, présidente du groupe audiovisuel France Télévision a dévoilé les grandes lignes du projet “Tempo” ce vendredi 20 janvier. Il prévoit notamment le remplacement des journaux télévisés (JT) nationaux de France 3, à savoir le 12/13 et le 19/20, par des éditions régionales, pensées et réalisées par les 24 antennes du territoire, dont France 3 Occitanie dont le siège est à Toulouse. Ces deux nouveaux JT seront rebaptisés “Ici midi” et “Ici soir”, en lien avec le nom de l’offre numérique proposée par France Bleu et France 3 depuis l’année dernière.

Ils aborderont « de façon différenciée l’actualité de proximité, nationale et internationale », assure Delphine Ernotte à l’AFP. Selon elle, « développer l’audiovisuel des territoires » permet de répondre au problème de « la distance qui se creuse entre les Français et leurs médias ». De plus, l’objectif du projet est de différencier encore un peu plus les programmes proposés sur France 2 et France 3.

Régionalisation low-cost

Delphine Ernotte a présenté les ambitions du projet “Tempo” au début de l’été dernier. L’annonce a fait l’effet d’une bombe du côté des syndicats représentatifs du groupe, à savoir le syndicat national des journalistes (SNJ), la CGT, l’Unsa, la CFDT et la CGC. « On annonce le pire en voulant nous faire croire que cette réforme annonce le meilleur. [… ] Nous ne sommes pas dupes. L’objectif d’une régionalisation low cost n’est qu’un leurre ! L’enjeu est bien de renforcer à moindre coût la chaine Info de la présidente », regrettait le SNJ à la fin du mois d’août dernier.

Pour les organisations, la suppression de ces JT est une « destruction des éditions nationales et des collectifs de travail », qui aura forcément un impact sur les emplois. Ceci, alors que selon une étude IFOP, les « téléspectateurs apprécient en premier les informations régionales de France 3, puis celles de TF1, et les éditions nationales de France 3 avant celles de France 2 ». « Où est donc la logique stratégique et économique ? », questionnent les syndicats, qui assurent poursuivre leur mobilisation pour que le projet “Tempo” ne soit pas déployé à la date annoncée : en septembre 2023.