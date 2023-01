Accident de Mirepoix : Et si le GPS annonçait la limite de poids sur les ponts ?

Le député de la cinquième circonscription de la Haute-Garonne propose que le GPS puisse annoncer la limite de poids sur les ponts. Une telle mesure aurait pu éviter l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, provoquant deux morts.

Photo d’illustration : Enlèvement le 6 septembre du camion et de la remorque immergés dans le Tarn, suite à l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn le 18 novembre 2019 ©Adrien Nowak – CD31

Le mercredi 30 novembre au matin, un convoi exceptionnel a franchi les deux ponts de Ravi, afin de se rendre sur le plateau de Superbagnères en Haute-Garonne. Les passages successifs d’une grue de 90 tonnes et d’un semi-remorque de 55 tonnes sur des ponts limités à 19 tonnes, ont endommagé les deux structures.

Plus grave, le 18 novembre 2019, il est environ huit heures lorsqu’un convoi de plus de 51 tonnes, conduit par le gérant d’une entreprise de BTP, s’élance sur le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn. La structure, dont le poids est limité à 19 tonnes, s’effondre. Le bilan fait état de deux morts. Il s’agit du chauffeur du convoi et une adolescente de quinze ans, se trouvant dans un véhicule présent sur le pont au moment de l’effondrement.

Une solution pour éviter l’effondrement des ponts à cause du poids

Afin d’éviter que cela se reproduise, le député de la cinquième circonscription de la Haute-Garonne, Jean-François Portarrieu a attiré l’attention du ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune sur la mise en place de nouvelles modalités d’information des limitations de tonnage pour utiliser un pont.

« Dans un courrier adressé au député du Nord toulousain, le ministre chargé des Transports s’est montré sensible à la proposition que les GPS puissent annoncer les limitations de poids sur les ponts, comme ils le font déjà pour la vitesse autorisée », fait savoir l’élu toulousain.

Une demande de la famille de Lisa

Le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune indique à Jean-François Portarrieu qu’un article de la loi Climat et résilience vise à répondre à la problématique du non-respect des limitations de tonnage. Les calculateurs d’itinéraires spécifiques aux poids lourds devront informer les utilisateurs des mesures de restriction de circulation.

« Cette décision répond à la demande de la famille de la jeune Lisa, décédée dans la catastrophe de Mirepoix. Sa famille souhaite que tous les moyens possibles soient mis en place pour sécuriser l’accès aux ponts, faire respecter le tonnage préconisé et éviter un autre drame… », selon Jean-François Portarrieu.