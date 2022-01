Covid-19 : ouverture d’un centre de vaccination éphémère à Revel

Dans la lutte contre la Covid-19, la mairie de Revel a décidé de rouvrir le centre de vaccination de la salle Nougaro. Et cette fois-ci, pour une durée d’un mois.

La mairie de Revel, en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, a pris la décision de rouvrir les portes de son centre de vaccination, installé dans la salle Nougaro (2 rue du Padouvenc de Castres). Et ce, pour au moins un mois, du mercredi 12 janvier au vendredi 11 février prochain.

Vaccination sur rendez-vous

Ce centre de vaccination sera donc ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 13h puis de 14h à 17h. La prise en charge se fera sur rendez-vous, après avoir sélectionné un créneau sur Keldoc.com ou en cas de difficulté d’accès à Internet, par téléphone au 0800 009 110 (appel gratuit). Des rendez-vous sont encore disponibles pour le premier jour de l’ouverture du centre.

Vaccin Pfizer et Moderna

Les volontaires de plus de 12 ans pourront donc plus facilement accéder à la vaccination et bénéficier de premières, deuxièmes ou troisièmes injections avec les vaccins Pfizer ou Moderna. Sur place, les vaccins seront réalisées par des infirmiers ou des médecins. La prise en charge sera assurée par le personnal administratif.

Pour rappel, le ministère des Solidarités et de la Santé recommande l’utilisation de doses de Pfizer pour les personnes âgées entre 5 et 29 et de doses de Moderna pour les personnes âgées de plus de 30 ans.

Plus d’un million de personnes déjà vaccinées en Haute-Garonne

Selon les dernières données du gouvernement, 1 041 099 personnes sont entièrement vaccinées en Haute-Garonne. Ce qui représente 87 % de la population majeure. Et 1 058 613 habitants ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin.

Toutefois, la vaccination est en baisse puisque sur les sept derniers jours, le nombre quotidien de personnes venues se faire vacciner a chuté de près de 6 % (à hauteur de 413 personnes par jour actuellement).