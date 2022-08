Incendies. Lourdes soutient ses villes jumelles au Portugal

Lourdes témoigne son soutien aux sinistrés d’Ourem et Fatima, ses villes jumelles au Portugal, touchées par d’importants incendies.

Photo d'illustration. CC jlujuro -pixabay

Le Portugal est touché par plusieurs incendies. Depuis dimanche 21 août, le pays est en état d’alerte face au risque de départ de feu. En vigueur jusqu’à ce mardi 23 août, il ne devrait pas être prolongé. En effet, une accalmie est attendue avec une amélioration des conditions météorologiques.

Parmi les villes touchées par les flammes, se trouvent Ourem et Fatima, à 140 kilomètres au Nord de Lisbonne, comme le montre CNN Portugal. Ces deux villes voisines sont jumelées à celle de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Cette dernière témoigne de son soutien à travers un communiqué publié samedi 20 août.

« Les violents incendies qui ravagent le Portugal et la péninsule Ibérique depuis juin, retiennent l’attention de la Ville de Lourdes, jumelée avec Ourem-Fatima, qui apporte tout son soutien aux familles des victimes, aux sinistrés et aux sapeurs-pompiers toujours en alerte », écrit la municipalité de Lourdes.

« La surface brûlée par les incendies va dépasser les 24 000 hectares », maire de Lourdes

« Lourdes est la Ville fraternelle. Les incendies qui font rage partout depuis le début de la saison sont source pour nous d’une grande inquiétude. Les flammes qui ont ravagé Ourem en juillet sont encore dans tous les esprits. Cette semaine, c’est le parc naturel de la Serra da Estrela au Portugal qui est touché. Maîtrisé dans un premier temps, le feu a repris mercredi ! Il semble circonscrit aujourd’hui, mais les pompiers restent en alerte. Au total, la surface brûlée va dépasser les 24 000 hectares », note Thierry Lavit, maire de Lourdes.

L’édile poursuit : « Ces vagues de feux dramatiques, auxquelles nous sommes tous confrontés, appellent à la solidarité et à l’empathie. Nos pensées s’adressent en premier lieu aux familles des victimes et à leurs proches. La Ville de Lourdes apporte tout son soutien aux sinistrés et aux sapeurs-pompiers qui luttent sans relâche contre ces incendies, mettant en péril jusqu’à leurs propres vies. Au seul service de l’intérêt général, au bénéfice unique d’autrui. »