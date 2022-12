Hautes-Pyrénées. La 10e corrida pédestre de Lourdes approche

La 10e édition de la corrida pédestre de Lourdes se déroule samedi 10 décembre. Quatre courses sont prévues pour une journée conviviale et festive.

La 10e corrida pédestre de Lourdes se déroule samedi 10 décembre. Quatre courses sont prévues pour une journée conviviale et festive. Photo d’illustration. CC Jacqueline Macou – Pixabay

Plusieurs corridas sont organisées durant les fêtes de fin d’année. Parmi elles, la 10e édition de la corrida pédestre de Lourde se déroule samedi 10 décembre. L’association U.A.Lourdes, qui organise l’événement, annonce quatre courses, pour différentes tranches d’âge, pour une journée conviviale et festive.

Cette corrida lancée en 2012 est historiquement organisée le deuxième samedi du mois de décembre. Elle se déroule donc « avant les fêtes de fin d’année, dans l’esprit de Noël, avec ambiance et convivialité Petits et grands sont conviés, toute la famille peut venir s’amuser et profiter de cette grande fête de la course à pied, en compagnie des élites régionales qui font généralement honneur de leur présence », font savoir les organisateurs.

Le programme de la corrida pédestre de Lourdes

Quatre courses sont au programme de la corrida pédestre de Lourdes avec un parcours composé d’un circuit de 3,3 km en plein cœur des rues pittoresques de la ville « et quelques montées d’escaliers », précise l’organisation.

– La “Père Noël” (400 m) : course pour les enfants jusqu’à six ans, un tour de place de la ville avec un départ derrière le père Noël. De quoi motiver les plus petits.

– La “Bambino” (800 m) : course pour les enfants de sept à onze ans, deux tours de place de la ville.

– Le “Défis des ados” (3,3 km) : course pour les enfants de 12 à 15 ans, un circuit à effectuer.

– La “Course des as” (9,9 km) : tous les coureurs de plus de 15 ans, trois tours de circuit.